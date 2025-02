OnePlus si scusa per l'imbarazzante errore di battitura sul retro del Watch 3

Un piccolo errore di battitura si è insinuato nella produzione del OnePlus Watch 3, ma l’azienda ha assicurato che il problema verrà risolto al più presto.

Sul retro del dispositivo, l’incisione “Made in China” è stata realizzata erroneamente come “Meda in China“: un refuso che ha interessato la prima partita di orologi messi in commercio. Come detto, OnePlus ha riconosciuto l’inconveniente e ha dichiarato che sta già provvedendo a correggerlo.

OnePlus Watch 3: la scritta “Meda in China” non è passata inosservata

Attraverso un post pubblicato su Twitter/X, l’azienda ha chiarito che si è trattato di un errore del tutto accidentale, assicurando che la situazione sarà presto riportata alla normalità. Per coloro che hanno già acquistato un dispositivo con l’incisione errata, OnePlus offre due alternative: conservare l’orologio, che di fatto diventa una sorta di edizione limitata, oppure restituirlo senza alcuna difficoltà, beneficiando di una procedura di reso semplificata.

L’azienda ha colto anche l’opportunità per ringraziare gli utenti per la loro comprensione, invitandoli a controllare il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti sulla disponibilità del prodotto. Attualmente OnePlus Watch 3 risulta esaurito, probabilmente a causa del ritiro dei modelli “difettosi” in vista della nuova fornitura corretta.

Nonostante l’inconveniente, la reazione di OnePlus è stata rapida e trasparente, trasformando un semplice errore tipografico in un’opportunità di dialogo con la propria clientela. Gli acquirenti che desiderano ricevere un modello senza l’errore di scrittura possono quindi attendere il nuovo rifornimento, che dovrebbe avvenire a breve.

Al netto dell’imbarazzante svista che ha colpito i nuovi OnePlus Watch 3, la gestione dell’episodio da parte dell’azienda ha dimostrato un’attenzione particolare nei confronti della propria community, con un approccio che punta a trasformare un piccolo errore in un’occasione per rafforzare la fiducia degli utenti.