OnePlus Watch 3 ufficiale: tante novità per il monitoraggio della salute

OnePlus ha svelato il suo nuovo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3, ora disponibile in Europa e Nord America.

Questo modello rappresenta un notevole passo avanti rispetto al suo predecessore, combinando un design elegante con prestazioni avanzate e una batteria eccezionalmente duratura.

OnePlus Watch 3: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Alimentato da Wear OS 5 di Google, OnePlus Watch 3 è equipaggiato con una batteria da 631 mAh ed offre un’autonomia di riferimento nel panorama Android: fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico, 5 giorni in modalità smart e una ricarica ultra rapida che, in soli 10 minuti, garantisce un giorno intero di utilizzo.

OnePlus Watch 3 introduce nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui il 60s Health Check-In, che analizza sei parametri fondamentali come frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, temperatura del polso, qualità del sonno, benessere fisico e mentale, salute vascolare. Il dispositivo integra anche la funzione 360 Mind and Body, che utilizza algoritmi avanzati per monitorare lo stato emotivo e i livelli di stress, suggerendo esercizi di respirazione per migliorare il benessere mentale.

Dal punto di vista sportivo, il nuovo smartwatch OnePlus è equipaggiato con un chip GPS a doppia frequenza che garantisce un rilevamento rapido e preciso, ideale per gli sport all’aperto. Supporta oltre 100 modalità sportive, con un’analisi dettagliata di parametri come efficienza della combustione dei grassi e intensità dell’allenamento, rendendolo un compagno ideale per gli atleti più esigenti. Inoltre, la modalità corsa aggiornata permette di monitorare postura e prestazioni in diversi scenari, aiutando gli utenti a perfezionare la loro tecnica.

Il design premium di OnePlus Watch 3, nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium, combina una cassa in acciaio inossidabile con una lunetta in titanio e un display in vetro zaffiro 2D, garantendo durabilità ed eleganza. Inoltre, la nuova corona rotante assicura un controllo più intuitivo delle diverse funzioni.

OnePlus Watch 3 sarà disponibile dal 25 febbraio al prezzo di 349,00 €, con preordini a partire da oggi, 18 febbraio.