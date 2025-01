OnePlus Watch 3 "ruberà" questa funzione per la salute da Samsung

OnePlus è consapevole del fatto che gli smartwatch moderni siano diventati dei veri e propri dispositivi per il monitoraggio della salute, con funzioni che vanno dal conteggio dei passi fino alla misurazione della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

L’introduzione di nuovi sensori, capaci di rilevare dati che altri apparecchi non sono in grado di stimare, rappresenta un forte incentivo all’acquisto per i consumatori.

Tra le novità più attese nel mondo degli smartwatch c’è la possibilità di misurare la pressione sanguigna. Questa funzione è ancora tecnicamente complessa per dispositivi così piccoli e la sua implementazione richiede l’uso coordinato di più sensori.

OnePlus Watch 3 in arrivo con nuovi sensori per misurare la pressione sanguigna?

Alcune aziende utilizzano sistemi miniaturizzati simili ai metodi tradizionali, come la fascia gonfiabile dell’Huawei Watch D2, mentre altre, come Samsung, optano per sensori più semplici, che però necessitano di una specifica calibrazione. Perfino Apple è in procinto di dotare il suo prossimo smartwatch di questa tecnologia.

Recentemente, un dirigente di Oppo ha condiviso sui social un’anticipazione relativa all’Oppo Watch X2. L’immagine, tradotta, mostra come il dispositivo abbia tracciato l’andamento della pressione sanguigna per diverse settimane, segnalando un “rischio sospetto” a causa di un picco nel tardo pomeriggio. Questo sviluppo è interessante, soprattutto considerando che gli smartwatch Oppo spesso “si trasformano” in smartwatch OnePlus, come presumibilmente accadrà con OnePlus Watch 3. Il precedente modello, OnePlus Watch 2, non integra la funzione di monitoraggio della pressione sanguigna, quindi la sua presenza nell’X2 rappresenta un passo in avanti notevole per l’azienda.

Nonostante le aspettative, le immagini preliminari dell’Oppo Watch X2 mostrano una struttura in plastica che nasconde gran parte del design, ma si spera che il prodotto finale non abbia questo aspetto. Restano comunque interrogativi sull’accuratezza del sistema di monitoraggio della pressione sanguigna e sulla frequenza di calibrazione necessaria. Tuttavia, questo progresso nel campo dei dispositivi indossabili è incoraggiante. La presentazione ufficiale dell’Oppo Watch X2 è prevista per febbraio e sarà interessante valutare quest’unità per capire cosa aspettarci dal nuovo OnePlus Watch 3.