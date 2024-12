OnePlus Watch 3 in arrivo con monitoraggio ECG e ghiera rotante

OnePlus si prepara ad un inizio del 2025 ricco di novità, con un grande evento fissato per il 7 gennaio, durante il quale verranno presentati i nuovi smartphone OnePlus 13 e OnePlus 13R, oltre ad una variante cromatica inedita per gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro.

Tuttavia, l’attenzione è puntata anche su un prodotto da non sottovalutare: il nuovo OnePlus Watch 3, pronto a conquistare il mercato degli smartwatch con caratteristiche avanzate e un design raffinato.

OnePlus Watch 3: cosa sappiamo al momento

Secondo quanto riportato, OnePlus Watch 3 sarà lanciato globalmente nel primo trimestre del 2025 e introdurrà diverse migliorie rispetto al modello precedente. Tra le novità più attese spicca la ghiera rotante, ispirata alla Digital Crown di Apple, che rende più intuitiva la navigazione, soprattutto in situazioni in cui il touchscreen potrebbe risultare poco pratico, ad esempio nel caso in cui le mani fossero bagnate. Inoltre, lo smartphone offrirà la funzionalità ECG per il monitoraggio della salute, anche se l’attivazione di questa caratteristica potrebbe variare in base alle normative sanitarie locali.

Un altro punto forte di OnePlus Watch 3 sarà la connettività LTE, che permetterà all’utente di utilizzare l’orologio in modo indipendente dallo smartphone, consentendo chiamate, notifiche e streaming musicale direttamente dall’orologio. Tuttavia, questa funzionalità potrebbe essere inizialmente disponibile solo in alcune aree, tra cui la Cina. Per quanto riguarda l’hardware, il OnePlus Watch 3 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon W5 Gen 1, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, garantendo prestazioni rapide ed affidabili.

Lo smartwatch adotterà un sistema operativo duale: WearOS per la gestione delle app e RTOS per migliorare l’efficienza energetica. Le dimensioni della batteria rimangono incerte, ma si ipotizza una capacità tra i 500 mAh ed i 631 mAh. Con una struttura leggermente più grande rispetto al modello precedente e la certificazione FCC già ottenuta, OnePlus Watch 3 si prepara all’imminente debutto globale e di certo non passerà inosservato.