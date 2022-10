OnePlus: svelato il nome del prossimo flagship

Secondo quanto apprendiamo in un recente rapporto online, sembra che l’azienda di Pete Lau svelerà il nuovo flagship a breve e si chiamerà soltanto “OnePlus 11“, senza alcun suffisso “Pro” o “Ultra”.

Ci stiamo avviciando alla fine dell’anno e le notizie relative ai futuri device premium sono sempre più frequenti; leggiamo di brand che stanno per svelare le loro iterazioni super performanti subito dopo il debutto del processore Snapdragon 8 Gen 2 previsto per novembre. Oggi scopriamo quale sarà il nome commerciale dell’ammiraglia dell’azienda cinese di Pete Lau.

OnePlus 11: cosa sappiamo?

Se ricordate, ad inizio anno abbiamo conosciuto il OnePlus 10 Pro (a proposito, si trova su Amazon a 930,10€) come unico e solo modello di punta; la versione base non è mai approdata in commercio. Adesso invece, avremo OnePlus 11 senza alcuna variante Pro, anche se quest’ultima sarà un’ammiraglia senza paragoni e con caratteristiche di prim’ordine. A riportare la notizia ci ha pensato Max Jambor con un post su Twitter. L’uomo ha scritto infatti: “Il prossimo modello OnePlus Pro si chiama OnePlus 11“.

Per farla breve, il modello base sarà l’unico flagship di inizio anno per l’azienda, almeno per i primi sei mesi. Ci saranno specifiche potentissime, caratteristiche premium e non solo. Il debutto dovrebbe essere previsto per gennaio 2023, a quanto pare.

Inoltre, potremmo vedre il processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, fotocamere Hasselblad e molto altro ancora. Nella seconda metà dell’anno invece, potremmo assistere al lancio del device OnePlus 11 Pro con Snapdragon 8+ Gen 2. È solo una speculazione, prendetela con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per ulteriori dettagli.

