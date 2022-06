OnePlus, tutti gli smartphone che riceveranno 3 aggiornamenti Android

L’arrivo della prima beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro ci porta naturalmente a chiederci quali saranno gli smartphone del colosso cinese a ricevere l’aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google in arrivo durante il Q4.

OnePlus fa parte dei tanti OEM Android che ancora oggi offrono 3 aggiornamenti Android per i propri device di fascia alta, al contrario di Samsung che invece ha da poco svelato una nuova policy che garantisce 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per i nuovi smartphone della serie Galaxy.

Ecco quali smartphone OnePlus riceveranno 3 aggiornamenti Android

Assieme ai nuovissimi smartphone della serie OnePlus 10, ci fa piacere sottolineare che anche il buon “vecchio” OnePlus 8 potrà godere delle numerose novità di Android 13 a partire da questo autunno, il che non è affatto male per un device lanciato a metà 2020 ma che evidentemente ha ancora molto da offrire in termini di prestazioni ed esperienza utente.

Ecco la lista completa di tutti i device che riceveranno al 100% tre aggiornamenti Android:

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus Ace

OnePlus Ace Racing Edition

OnePlus 9RT

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

Nel caso in cui il tuo fidato smartphone OnePlus non facesse parte della lista soprastante e non sei per niente a tuo agio a installare una delle tante custom ROM Android disponibili in rete come l’ottima LineageOS basata su Android 12 (verosimilmente sarà aggiornata anche ad Android 13), l’ancora ottimo OnePlus 8 è in offerta su Amazon con il 37% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.