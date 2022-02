OnePlus: si prospetta un 2022 ricco di nuovi prodotti

OnePlus lancerà diversi nuovi prodotti nel 2022, telefoni di fascia media facenti parte della serie Nord, smartband, orologi intelligenti e molto altro ancora.

OnePlus: cosa ci si attende dall'azienda per il 2022?

Apparentemente la compagnia sta pianificando di rilasciare una serie di nuovi device quest'anno. La società ha dato il via a questo 2022 con il OnePlus 10 Pro e adesso svelerà il CE 2 5G, che verrà annunciato domani 17 febbraio 2022.

Secondo un rapporto di MySmartPrice, il noto informatore Mukul Sharma ha rivelato che il produttore cinese di smartphone ha un anno impegnativo davanti. Il terminale verrà lanciato insieme alla nuova OnePlus TV Y1S, ma non finisce qui. Il tipster ha aggiunto che il marchio rilascerà anche una serie di nuovi smartphone della serie Nord nei prossimi mesi. Inoltre, quest'anno dovrebbe lanciare almeno un nuovo gadget in India ogni mese. Sembra che questo sia il mercato chiave per la compagnia. Non di meno, la società amplierà anche la sua gamma di indossabili.

Nel 2022 dovrebbe rilasciare una nuova smart band e un nuovo smartwatch. Sebbene al momento non si sappia quanti nuovi smartphone della serie Nord verranno lanciati quest'anno, si dice già che la compagnia svelerà anche un Nord CE 2 Lite 5G, che sarà posizionato sotto il nuovo CE 2 5G. Questo modello dovrebbe sfoggiare un display FHD+ da 6,59 pollici con supporto alla frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Funzionerà anche con il SoC Qualcomm Snapdragon 695, come da rapporti precedenti.

Oltre alla serie Nord, l'azienda prevede anche di espandere la propria gamma di articoli, con il lancio dei suoi nuovi accessori intelligenti. Ciò includerebbe almeno una nuova smart band e smartwatch.

Fra le novità più rilevanti, segnaliamo il debutto del primo OnePlus 10 Ultra, un super flagship senza compromessi, prossimo al debutto.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con le pinze per il momento e a restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito.