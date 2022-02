OnePlus si espande sempre più: arriva il flagship store

OnePlus apre il suo Experience Store più grande di sempre in India; poche ore fa la compagnia ha presentato il suo negozio di più grande al mondo a Bengaluru, in India, chiamato “OnePlus Boulevard”. Perché questo è così importante? Lo scopriamo subito.

Situato nella Silicon Valley indiana-Brigade Road, è una struttura unica nel suo genere composta da due piani con oltre 39.000 piedi quadrati di spazio commerciale con più ingressi e punti di uscita.

OnePlus Boulevard: un'esperienza unica nel suo genere

Il negozio è progettato con l'obiettivo di fornire ai clienti un'esperienza offline olistica e premium così da interagire da vicino con le offerte del marchio. Come suggerisce il nome (OnePlus Boulevard), lo store ha molti elementi naturali che conferiscono allo spazio molto calore ed eleganza. Un'esperienza di lusso in tutto.

Alcuni elementi di design includono la finitura del materiale in terracotta per le pareti e diverse opere d'arte in argilla e ceramica provenienti da artisti di tutta l'India.

Il piano terra ospita un vasto experience center dove i clienti possono interagire con tutti i prodotti del brand. C'è una zona comunitaria dedicata che dispone di una sala comune, una zona di gioco e un auditorium per ospitare eventi.

OnePlus Boulevard presenta anche la zona dedicata all'esperienza del caffè e una speciale zona di unboxing per consentire ai clienti di aprire e configurare i prodotti appena acquistati.

Rivolgendosi al lancio del nuovo OnePlus Boulevard, Navnit Nakra, CEO dell'India e Head of India Region, OnePlus India, ha condiviso:

Sin dall'inizio del nostro viaggio in India nel 2014, la nostra comunità in India ha sempre accolto i nostri prodotti in modo molto positivo. La comunità indiana ha svolto un ruolo significativo nella crescita del nostro marchio e continua a farlo. Per questo motivo, riteniamo che la regione dell'India sia il luogo perfetto per ospitare il nostro OnePlus Experience Store più grande, chiamato “OnePlus Boulevard”. Questa è anche una testimonianza del nostro impegno a fornire alla nostra community la migliore esperienza utente in tutte le offerte del nostro marchio. Il viaggio di OnePlus in India è iniziato proprio qui, nel più grande hub tecnologico del nostro paese, Bengaluru. E siamo entusiasti di portare il nostro OnePlus Experience Store più grande del mondo nella nostra comunità indiana qui.

L'espansione dei negozi offline in India fa parte del continuo sforzo della compagnia per migliorare la propria presenza offline utilizzando una strategia su più versanti e su più canali e fornire così nuovi punti di contatto al dettaglio per consentire ai consumatori di interagire con il brand a un livello più intimo.

OnePlus Boulevard tiene conto della sicurezza del suo personale e dei suoi clienti dando la priorità alle misure di sicurezza e igiene nei suoi negozi offline e sta rispettando le linee guida del governo sulla pandemia Covid-19.