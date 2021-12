OnePlus: risultati incredibili in tempi da record

OnePlus ha appena raggiuto l'obiettivo di vendita di 10 milioni di unità prima del previsto, secondo quanto si apprende dal CEO Pete Lau.

OnePlus: 10 milioni di device venduti in un anno

Il 2021 rappresenta l'ottavo anniversario della fondazione di OnePlus. In breve tempo, l'azienda è riuscita a lasciare il suo impronta nel mercato della telefonia mobile a raccogliere una base di fan di clienti fedeli.

Il CEO dell'azienda Pete Lau ha condiviso oggi un articolo su Weibo parlando dell'ottavo anniversario dell'azienda. In questo, ha dichiarato che il marchio ha venduto 10 milioni di smartphone, con un lasso di tempo incredibile.

La società si è concentrata sul mercato dei flagship killer e poi sul mercato degli smartphone premium, ma negli ultimi due anni l'azienda ha iniziato a prendere di mira anche il segmento di fascia media.

Quest'anno, i modelli OnePlus 9 e 9 Pro sono stati lanciati come dei prodotti incredibilmente potenti e l'azienda ha anche svelato sul mercato i modelli 9R e 9RT, coprendo il mercato di fascia medio-alta.

A differenza degli anni precedenti, la società non ha lanciato un device premium con suffisso T, che di solito viene svelato nella seconda metà dell'anno come versione aggiornata dello smartphone che l'azienda presenta nella prima metà.

Il marchio cinese si sta ora preparando per lanciare gli smartphone della serie OP 10, i quali saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Se si deve credere ai rapporti, i telefoni diventeranno ufficiali il mese prossimo per il mercato cinese, mentre i clienti di altre regioni potrebbero dover aspettare fino al mese di marzo o aprile. Per saperlo con certezza, dovremo aspettare ancora qualche giorno o settimana prima che emergano ulteriori dettagli.