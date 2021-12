OnePlus 10 Pro sarà più "veloce" del Samsung Galaxy S22?

La nuova fuga di notizie relativa al flagship OnePlus 10 Pro suggerisce che il temrinale un supporto per una ricarica rapida più veloce. Ecco cosa è emerso in queste ore.

OnePlus 10 Pro avrà la fast charge da 80W

Nelle ultime settimane, abbiamo visto un paio di indiscrezioni sull'imminente fiore all'occhiello del brand di Pete Lau, il OnePlus 10 Pro. I rendering trapelati del dispositivo hanno mostrato il suo design aggiornato con il nuovo modulo fotografico quadrato che scorre su un bordo, proprio come sulla serie Galaxy S21. Inoltre, abbiamo visto alcune perdite sulle specifiche del telefono e sulla data di lancio prevista. Un nuovo rumor invece, ha fatto luce sull'hardware di OnePlus 10 Pro ed è appena emerso online, rivelando alcuni dettagli in più.

L'ultimo leak proviene da Digital Chat Station su Weibo e ci permette di dare una rapida carrellata del suo hardware di punta. Secondo quanto si dice, OnePlus 10 Pro includerà un display LTPO 1440p da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e un foro nell'angolo in alto a sinistra. Il telefono includerà una snapper selfie da 32 MP sulla parte anteriore per autoscatti e videochiamate, insieme ad una camera principale da 48 MP, ad una lente ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo 3x da 8 MP sul retro.

Come ci si aspetterebbe, il device verrà fornito con l'ultimo chipset di punta di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 1. Sebbene la perdita non riveli la RAM e le configurazioni di archiviazione, le indiscrezioni precedenti suggeriscono che il telefono conterrà 8 GB o 12 GB di LPDDR5 RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Infine, si dice che il gadget offrirà il supporto per la ricarica rapida cablata da 80 W e il supporto per la ricarica rapida wireless da 50 W. Tuttavia, non viene menzionta la capacità della batteria. Ma, secondo le informazioni che abbiamo visto finora, il flagship dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh.

La fast charge della line-up Samsung Galaxy S22 invece, si dice che sarà “limitata” a soli 45W.

Sul fronte software, OP 10 Pro verrà lanciato con ColorOS 12 basato su Android 12 in Cina. La variante internazionale verrà invece lanciata con OxygenOS 12.

Sebbene l'azienda non abbia ancora annunciato alcun dettaglio sulla presentazione, si dice che la società mostrerà il dispositivo prima del solito nel mercato cinese. Dovrebbe arrivare in Europa e negli USA entro marzo o aprile 2022.