Dal forum ufficiale di OnePlus arriva l'annuncio di un nuovo aggiornamento di sistema per OnePlus Nord, il primo smartphone della serie low-cost del brand cinese. L'update di settembre è disponibile a tutti gli utenti che hanno aderito al programma open beta, non si tratta infatti di una build stabile, bensì di una versione software provvisoria.

Oltre ad introdurre le patch di sicurezza di agosto e a migliorare la stabilità del sistema, il nuovo software porta alcune novità alla funzione Ambient Display, come la possibilità di catturare una schermata e di utilizzare le nuove Bitmoji, particolari avatar realizzati in collaborazione con Snapchat. Ecco il changelog completo, pubblicato sul forum ufficiale:

– Aggiunta la funzione “cattura schermata” per il display ambient

– Aggiunte le nuove Bitmoji sul display ambient, disegnate in collaborazione con Snapchat, che rendono più vivace la schermata con un avatar personale. L'avatar si aggiorna durante la giornata in base alle attività svolte e a ciò che ci accade intorno. (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Orologio su display ambient – Bitmoji)