OnePlus Nord N200 5G, finalmente Android 12 con tantissime novità

A distanza di poco più di dieci giorni dall’arrivo di Android 12 su OnePlus Nord 2, recentemente il colosso cinese ha avviato il rollout dell’ultima versione di Android anche per lo smartphone economico OnePlus Nord N200.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta iniziando a ricevere Android 12 negli Stati Uniti e in Canada con a corredo le patch di sicurezza di maggio e una valanga di novità evidentemente riguardanti la personalizzazione OxygenOS 12.

OnePlus Nord N200 riceve finalmente l’aggiornamento ad Android 12

Alcuni dei cambiamenti più importanti e apprezzati del nuovo OS includono una nuova modalità scura che permette di personalizzarla al meglio con tre nuovi livelli di regolazione, un nuovo layout per l’applicazione Galleria, la tecnologia HyperBoost per la stabilizzazione dei frame in gioco, nuovi stili per la funzione Canvas AOD e molto altro.

Come per ogni aggiornamento rilasciato da OnePlus, anche questo per il Nord N200 viene rilasciato a scaglioni per evitare la comparsa di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno. È possibile che sarà necessario attendere qualche settimana prima dell’arrivo dell’update anche nel nostro Paese, ma volendo potete installare manualmente il nuovo firmware seguendo il link presente in FONTE.

L’arrivo di Android 12 per lo smartphone economico di OnePlus sancisce l’ultimo major update dal punto di vista software: se sei alla ricerca di un top di gamma che sarà aggiornato ad Android 13 e Android 14, ti ricordiamo che l’ottimo OnePlus 10 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.