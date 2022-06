OnePlus Nord 2 finalmente riceve Android 12, correte ad aggiornarlo

A distanza di qualche settimana dall’arrivo del programma beta di Android 12 per OnePlus Nord 2, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout del nuovo sistema operativo per l’apprezzato medio gamma, talaltro in forte sconto su Amazon a un prezzo molto interessante.

In base alle informazioni pubblicate sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che l’arrivo della OxygenOS 12 basata su Android 12 introduce molte delle novità che avevamo imparato a conoscere già con l’arrivo della prima beta e in generale ricalcano quelle già note e disponibili per gli altri device OnePlus già aggiornati all’ultimo OS di Google.

Android 12 con la OxygenOS 12 sbarca finalmente su OnePlus Nord 2

Ecco il changelog ufficiale dell’aggiornamento:

Sistema Ottimizzazione AI System Booster per migliorare la fluidità del sistema a pieno carico Ottimizzazione delle icone utilizzando un nuovo sistema di illuminazione Ottimizzazione Extra HD per migliorare la risoluzione delle foto e dei video

Dark mode Il tema scuro adesso supporta tre livelli di personalizzazione

Galleria Ottimizzazione della rappresentazione delle immagini e dei video Introduzione di un nuovo layout

Giochi Introduzione della tecnologia HyperBoost per la stabilizzazione dei frame mentre si gioca

Canvas OAD Canvas AOD supporta diversi stili per modificare e personalizzare la lock screen secondo i propri gusti



Il firmware C.04 della OxygenOS 12 è attualmente in fase di rilascio a scaglioni, come avviene per ogni aggiornamento OnePlus, per evitare la comparsa di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno. Se non volete attendere qualche settimana prima di poter installare anche voi l’update in questione, potete scaricare e installare manualmente l’aggiornamento seguendo il link in FONTE.

