OnePlus Nord CE, ecco finalmente la Open Beta di Android 12: le novità

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per OnePlus 9, in queste ore il team di sviluppo della OxygenOS ha finalmente annunciato una notizia attesa da moltissimo tempo: l’arrivo della prima beta della OxygenOS 12 con Android 12 per il medio gamma OnePlus Nord CE.

La compagnia è ancora oggi impegnata nella fase di sviluppo di Android 12 per un gran numero di smartphone di fascia economica e media, nonostante siamo ormai a pochi mesi di distanza dell’arrivo della versione stabile di Android 13.

OnePlus Nord CE riceve la prima beta della OxygenOS 12 con Android 12, finalmente

Com’è abbastanza prevedibile, l’arrivo della prima beta della OxygenOS 12 per lo smartphone economico di OnePlus coincide con l’introduzione di un gran numero di novità:

Sistema Ottimizzazione delle icone nel desktop con nuove texture, effetti di luci e molto altro Ottimizzazione della funzione AI Systema Booster alla versione 2.1 per assicurare una buona fluidità del sistema anche in fase di carico pesante

Modalità scura Introduzione di tre livelli di personalizzazione per la modalità scura della OxygenOS

Galleria Supporto a un nuovo layout della Galleria

Canvas AOD Introduzione di un nuovo layout per una lock screen più personale



La compagnia fa sapere che attualmente la beta di OxygenOS 12 è in fase di rilascio in India ed è già adesso possibile scaricare manualmente il firmware in questione per installarlo manualmente evitando così di attendere diverse settimane. Non ci sono indicazioni circa l’eventuale arrivo delle successive versioni della beta pubblica né entro quando Android 12 sarà disponibile in versione stabile; nel caso in cui il vostro device OnePlus non fosse compatibile con l’OS di Google, vi segnaliamo l’interessante sconto di Amazon su OnePlus Nord 2 5G già aggiornato ad Android 12 e in attesa di ricevere Android 13 nel 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord CE 5G : tutti i prezzi

Amazon è ad oggi il miglior canale per accedere ad OnePlus Nord CE 5G con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 21,95€.

Nella tabella successiva tutte le offerte disponibili.