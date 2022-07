OnePlus 9 si aggiorna: patch di maggio e molto altro

In attesa che OnePlus 10T venga finalmente annunciato, il team di sviluppo della OxygenOS non si distrae dalla sua missione principale e in queste ore sta avviando il rollout di un nuovo aggiornamento software per l’ottimo OnePlus 9 con a bordo le patch di sicurezza di maggio e non solo.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dal colosso cinese sul forum ufficiale, scopriamo che OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro stanno ricevendo il nuovo firmware C.61 della OxygenOS dal peso di 556 MB con diverse novità per quanto riguarda la sicurezza e l’esperienza di utilizzo generale degli ex top di gamma Android.

OnePlus 9 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio con molte correzioni

Ecco il changelog ufficiale relativo all’aggiornamento in fase di rilascio:

Sistema Miglioramenti alla stabilità di sistema Ottimizzazioni della fluidità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a maggio 2022

Fotocamera Correzione di un crash occasionale della fotocamera Correzione di un problema che non mostrava la corretta posizione geografica delle foto in galleria

Rete Corretto un bug che non permetteva l’attivazione del traffico dati in alcune condizioni

Telefono Corretto un bug occasionale che impediva di utilizzare il dialer del telefono



Come capita spesso per gli aggiornamenti software di OnePlus, anche quello di oggi sarà rilasciato a scaglioni e potrebbero volerci diverse settimane prima che sarà effettivamente disponibile anche nel nostro Paese; la compagnia preferisce sempre procedere lentamente e per gradi per evitare la comparsa di bug critici che potrebbero compromettere la stabilità generale del sistema.

Infine, per i tanti fan del brand alla ricerca di uno smartphone OnePlus con un ottimo rapporto qualità/prezzo, vi segnaliamo che il validissimo OnePlus Nord 2 5G è in forte sconto su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

