OnePlus Nord CE 2, patch di sicurezza di giugno e altre novità

Dopo l’arrivo delle patch di maggio per OnePlus 7 e delle patch di giugno per OnePlus 8, in queste ore il colosso cinese ha iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di questo mese anche per il buon medio gamma OnePlus Nord CE 2.

Come viene indicato all’interno del forum ufficiale della compagnia, infatti, scopriamo che il firmware A.13 della OxygenOS introduce le importanti correzioni di sicurezza di questo mese e non solo.

OnePlus Nord CE 2 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno e non solo

Il changelog completo fa riferimento alle seguenti novità:

Sistema Miglioramento della stabilità generale del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android al mese di giugno 2022



Come avviene praticamente sempre per ogni aggiornamento software pubblicato dal colosso cinese, anche per quanto riguarda le patch di sicurezza bisognerà attendere qualche settimana prima che saranno disponibili anche in Italia. OnePlus segue una stringente strategia di rilascio a scaglioni per evitare la comparsa di bug critici su un gran numero di dispositivi contemporaneamente, ma per chi ha le capacità permette di scaricare ed effettuare il flash dell’immagine di sistema fin da subito – trovate tutte le informazioni al link in FONTE.

Restando in tema di smartphone OnePlus, infine, vi segnaliamo che l’ottimo e versatile OnePlus Nord 2 5G è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente mai raggiunto finora: monta un bel display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65W in grado di ricarica completamente il telefono in appena 30 minuti e una potente fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video sempre di ottima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord CE 2 : tutti i prezzi

20,90€ è la miglior offerta in assoluto al momento possibile per OnePlus Nord CE 2: l'acquisto può essere effettuato presso Ebay.

Ecco tutte le offerte accessibili ad oggi elencate nella tabella successiva.