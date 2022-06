OnePlus 7/7T si aggiornano: patch di maggio e molto altro

A pochi giorni di distanza dal rilascio delle patch di sicurezza di giugno per il nuovo medio gamma OnePlus Nord 2 5G, recentemente il team di sviluppo di OnePlus ha avviato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio per l’intera gamma OnePlus 7 e OnePlus 7T.

Infatti, in base alle informazioni disponibili in rete, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro stanno iniziando a ricevere il firmware OxygenOS 11.0.8.1 in tutti i mercati in cui i sopracitati device sono commercializzati.

OnePlus 7 e 7T stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio con alcune novità

Com’è possibile notare dal changelog ufficiale che accompagna il rilascio dell’update, scopriamo che all’interno del nuovo firmware sono state introdotte anche alcune novità che non riguardano solo le patch di sicurezza di maggio:

Sistema Miglioramento della stabilità generale del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a maggio 2022



Come capita sempre per ogni aggiornamento software rilasciato da OnePlus, piccolo o grosso che sia, anche le patch di sicurezza di maggio saranno disponibili a scaglioni per evitare la comparsa di bug potenzialmente critici; gli utenti meno pazienti possono scaricare e installare manualmente il firmware in questione seguendo il link in FONTE. Restando di smartphone OnePlus, vi segnaliamo che l’ottimo e versatile smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G è in forte sconto su Amazon a un prezzo niente male.

Infine, come fanno giustamente notare i colleghi di XDA, il modello OnePlus 7 Pro 5G è l’unico della famiglia a non essere stato aggiornato: anzi, incredibilmente lo smartphone monta ancora le vecchie patch di sicurezza di novembre nonostante sia assolutamente compatibile con le ultime e ancora presente nella finestra di supporto ufficiale. Non è ancora chiaro il motivo per cui OnePlus non stia aggiornando il sopracitato device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 7 : tutti i prezzi

Amazon è al momento il miglior canale per appropriarsi di OnePlus 7 con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 26,99€.

Di seguito tutte le offerte in questi giorni accessibili