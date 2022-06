OnePlus 8 si aggiorna: miglioramenti, bugfix e molto altro

A distanza di poche ore dall’arrivo delle patch di maggio per la serie OnePlus 7/7T, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per l’intera serie OnePlus 8 e OnePlus 9R.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R, stanno ricevendo il nuovo firmware C.21 della OxygenOS contenente diversi bugfix, miglioramenti vari e poco altro.

OnePlus 8/8T e OnePlus 9R ricevono un aggiornamento: novità sotto il cofano e miglioramenti vari

Sebbene ci aspettassimo che il team di sviluppo della OxygenOS sfruttasse l’occasione per introdurre anche le patch di sicurezza di giugno – i sopracitati device sono ancora rimasti alle vecchie patch di maggio -, in realtà il changelog completo dell’update non menziona affatto novità da questo punto di vista:

Sistema Miglioramento della stabilità di sistema Corretto un problema per il quale il display rimaneva attivo ancora dopo averlo bloccato Corretto un problema relativo a un comportamento errato delle gesture a seguito dell’attivazione della modalità Quick launch

Fotocamera Corretto un problema che causava il crash utilizzando la modalità Ultra Steady in alcuni scenari



Come per ogni aggiornamento software rilasciato da OnePlus, grande o piccolo che sia, anche questo è attualmente in fase di rilascio a scaglioni: la compagnia utilizza questa strategia per contenere l’eventuale comparsa di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno. Gli utenti che preferiscono non attendere e si trovano a proprio agio a installare manualmente il firmware, possono farlo seguendo il link sottostante in FONTE.

