OnePlus Nord 3: tutto quello che sappiamo

I rumor riguardanti il futuro midrange premium di casa OnePlus, il famigerato Nord 3 5G, hanno iniziato a circolare già da diverse settimane. Sappiamo che verrà presentato nella seconda metà dell'anno e che sarà l'erede ufficiale del Nord 2 che abbiamo conosciuto lo scorso anno. Questo prodotto dovrebbe essere un'ottima soluzione su tutti i fronti, con un rapporto qualità-prezzo, come da tradizione, eccellente.

Facciamo adesso il punto su tutto ciò che abbiamo appreso su questo terminale; perché sarà una proposta di punta nonostante il prezzo contenuto?

OnePlus Nord 3: le indiscrezioni emerse finora

In primo luogo, questo OnePlus Nord 3 dovrebbe presentare il supporto per la fast charge cablata di OPPO da ben 150W. Questa tecnologia è stata annunciata durante il Mobile World Congress 2022 e dovrebbe presentare un processore premum di casa MediaTek. Adesso però, prima del debutto, grazie al tipster Digital Chat Station, facciamo il punto dele specifiche complete del suddetto dispositivo.

Facciamo però un passo indietro. Il leakster non ha menzionato il Nord 3, ma tutto ci fa pensare che si stesse riferendo a questo dispositivo. Il midrange potrebbe essere dotato di un pannello ampio e piatto da 6,7 pollici con risoluzione di 2412 x 1080 pixel (FullHD+) e snapper selfie incastonata al centro (o a sinistra?) da ben 16 Megapixel.

Sotto la scocca dovremmo trovare la soluzione Dimensity 8100 di MediaTek coadiuvata da 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1. Copmleta il tutto una batteria da 4500 mAh con fast charge da 150W, la più veloce mai vista su un telefono OnePlus e non solo.

Posterioremente troveremo un sensore Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, una lente secondaria da 8 MP e un terzo obiettivo da 2 MP. Ci sarà un motore lineare sull'asse X e un fingerprint ottico sullo schermo per la sicurezza dei dati degli utenti. Sotto la scocca troveremo Android 12 con skin OxygenOS. Fra le altre cose poi, non dimentichiamo il: 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, GPS e la Type C. Restate connessi con noi.