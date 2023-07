OnePlus Nord 2T 5G ad appena 279€ con il Prime Day: occasione unica

Il Prime Day di Amazon continua a sfornare occasioni su occasioni, come questa di oggi che ha come protagonista l’ottimo mediogamma Android OnePlus Nord 2T 5G a un prezzo davvero niente male. Fino alle 23:59 di questa sera, infatti, il telefono del colosso cinese è in super sconto del 24% a un prezzo finale di appena 279€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

OnePlus Nord 2T 5G è senza ombra di dubbio uno tra i più popolari e apprezzati device in questa fascia di prezzo per via del suo design e della sua scheda tecnica davvero niente male.

Appena 279€ su Amazon per OnePlus Nord 2T 5G: occasione unica da non perdere

Lo smartphone di OnePlus monta un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90 Hz con una buona fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sul versante opposto un modulo triplo è capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP per scatti e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il telefono, inoltre, ha stoffa da vendere anche dal punto di vista hardware: la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W per ore e ore di autonomia aggiuntiva dopo appena 15 minuti di carica, mentre il potente processore octa core MediaTek ti assicura velocità e reattività anche nell’avvio delle app più pesanti.

Metti subito nel carrello lo smartphone Android di fascia media di OnePlus in offerta con uno sconto del 24% fino alle 23:59 di quest’oggi; se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

