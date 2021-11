OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition è ufficiale

OnePlus presenta al pubblico un'edizione speciale del OnePlus Nord 2, realizzato in collaborazione con BANDAI NAMCO Europe S.A.S: stiamo parlando di OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition. Lo smartphone offre agli utenti un'esperienza totalmente personalizzata e completa di giochi, sfide e contenuti esclusivi targati PAC-MAN.

Pete Lau, co-fondatore ed amministratore delegato di OnePlus, afferma quanto segue:

“OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition riafferma l'impegno di OnePlus a fornire esperienze rinfrescanti e significative alla nostra comunità in continua crescita. Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è dotato di tutte le incredibili caratteristiche che la nostra community ha amato del Nord 2 originale, ma le offre in un pacchetto sapientemente realizzato e completamente personalizzato per celebrare l'icona dei videogiochi PAC-MAN.”