OnePlus Nord 2 nella variante di colore Go Green Woods sarà in vendita a partire da domani in India. Peccato che questa colorazione stupenda non arriverà da noi.

OnePlus Nord 2 Go Green Woods: cosa cambia?

Il mese scorso, il colosso cinese di Pete Lau ha lanciato lo smartphone OnePlus Nord 2 nei mercati internazionali. È arrivato nelle varianti di colore Blue Haze e Grey Sierra ad un prezzo iniziale di 399€. Durante il lancio, la società ha promesso che il colore Green Woods, già disponibile in altre regioni, sarebbe stato messo in vendita nel mese di agosto. Come promesso, il device nell'inedita tinta sarà acquistabile in alcuni mercati selezionati a partire da domani.

È interessante notare che la variante di colore si chiamerà “Go Green Woods” nella regione e sarà anche in vendita allo stesso prezzo delle altre varianti. OnePlus Nord 2 ha un prezzo di 399€ per la variante da 6 GB + 128 GB, 499€ per la variante da 12 GB + 256 GB. Sarà in vendita sul sito Web dell'azienda e sul portale Amazon.

OnePlus Nord 2 è attualmente il mediogamma più potente offerto dall'azienda; arriva con un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici. Ha una risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz. Ha una configurazione a tripla fotocamera nella parte posteriore con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore monocromatico da 2 MP. Vanta un obiettivo principale Sony IMX615 da 32 MP.

È alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200 abbinato a 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Ha uno scanner di impronte digitali in-display e supporta lo sblocco con il volto. Il dispositivo ospita una batteria da 4.500 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

