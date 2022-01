OnePlus Nord 2 si aggiorna: ecco le novità della build

A seguito dell'arrivo dell'aggiornamento di fine dicembre per OnePlus Nord 2 con le patch di sicurezza di dicembre, in queste ore il colosso cinese ha iniziato il rollout di un inedito aggiornamento software con il firmare A.16 per OnePlus Nord 2. Secondo le prime informazioni pubblicate all'interno del forum ufficiale di OnePlus, scopriamo che si tratta di un update correttivo che va a risolvere un piccolo bug inizialmente introdotto con il firmware A.15.

Infatti, spulciando il changelog ufficiale relativo all'update, scopriamo che la compagnia ha introdotto una patch correttiva che va a correggere il bug che impediva la registrazione delle telefonate tramite l'applicazione di Google Telefono.

Ecco il changelog ufficiale:

Sistema Introduzione delle patch di sicurezza di dicembre 2021 Correzione del bug che impediva la registrazione delle telefonate con Google Telefono Correzione di bug noti e miglioramento della stabilità del sistema

Fotocamera Miglioramento della stabilità dei video a seguito dell'attivazione della modalità AI Video Enhancement

Bluetooth Correzione di un bug che causava la perdita della qualità delle telefonate con i dispositivi Bluetooth.



Gli utenti muniti del device possono scaricare l'aggiornamento al firmware A.16 per OnePlus Nord 2 tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali.

