OnePlus Nord 2 si trova in offerta su Amazon a 479,94€, con un leggero sconto di 19 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta della versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, in colorazione Grigio Sierra.

Nord 2 è l'ultimo modello della famiglia di prodotti low cost di OnePlus, rinnova la componentistica hardware della prima versione e propone un design più simile ai top di gamma OnePlus 9 e 9 Pro. Monta il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1200, un processore octa-core con supporto alle reti 5G di ultima generazione.

Il display da 6.43 pollici è un Fluid AMOLED con refresh rate a 90Hz e supporto all'HDR 10+ , protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Sul retro troviamo 3 fotocamere, alla principale da ben 50MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare da 8MP e un sensore monocromatico che aiuta a catturare più luce in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca la possibilità di registrare video in 4K a 30fps e in FullHD Slow Motion fino a 240fps.

Oggi OnePlus Nord 2 è disponibile in offerta su Amazon a 479,94€, un leggero sconto del 4% per la versione da 12/256GB di memoria. La spedizione e gratuita per i clienti Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

