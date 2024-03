OnePlus Nord 2 (12/256 GB) in sconto a 209€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Il OnePlus Nord 2 è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 209 euro, nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. La versione in offerta è la Pac-Man Edition con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord 2: imperdibile con la nuova offerta di Amazon

Il OnePlus Nord 2, considerando il prezzo a cui viene proposto, è uno degli smartphone su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Da notare anche la presenza del SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone ha una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 65 W, e include un sensore di impronte digitali sotto al display oltre che il supporto Dual SIM e il chip NFC per i pagamenti. La versione Pac-Man Edition ha una back cover esclusiva oltre ad alcune personalizzazioni software opzionali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord 2 12/256 GB Pac-Man Edition al prezzo scontato di 209 euro, con possibilità anche di completare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.