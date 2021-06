OnePlus N100 è in offerta su Amazon a 89,99€, in occasione del Prime Day 2021 il prezzo cala del 55%, per un risparmio effettico di oltre 100 euro. Per accedere alle offerte di oggi occorre essere abbonati al servizio Prime, a questo indirizzo è possibile ottenere un mese di servizio in maniera del tutto gratuita.

Il modello N100 è un entry-level dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, monta un display IPS da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e una dotazione hardware niente male per questa fascia di prezzo. Abbiamo un SoC Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna per file e applicazioni.

Sul retro sono presenti ben 3 fotocamere, alla principale da 13MP si affianca un sensore macro e uno adibito alla modalità ritratto, che analizza la scena inquadrata e regola le impostazioni per uno scatto di qualità. La generosa batteria da 5.000 mAh consente a OnePlus N100 di offrire fino a 2 giorni di utilizzo con una sola carica, anche grazie allo schermo HD e al processore ben ottimizzato.

Per il Prime Day 2021 OnePlus N100 è disponibile in offerta su Amazon a 89,99€, un prezzo fantastico con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone