OnePlus lancia il programma Red Cable Club in Europa

OnePlus lancia il programma di adesione al Red Cable Club in Europa proprio in queste ore. Circa due anni fa, il produttore di smartphone con sede in Cina aveva lanciato un programma speciale denominato OnePlus Red Cable Club per i suoi clienti asiatici. Ora si legge che ora arriva finalmente anche in Europa. Offre alcuni vantaggi esclusivi tra cui l'archiviazione cloud gratuita, una garanzia estesa e molto altro.

OnePlus Red Cable Club: cosa comprende?

In Europa, l'azienda offre diversi vantaggi ai membri del Red Cable Club che non sono ancora disponibili in India. Offre uno sconto del 2% sui telefoni Android, il 10% su OnePlus Watch e OnePlus Buds Pro e il 20% sugli accessori.

Inoltre, c'è anche la spedizione gratuita per i membri del Red Cable Club Europe. La società ha anche confermato che un prodotto audio in arrivo potrà essere acquistato in anticipo sul portale nel mese di dicembre. Ma i dettagli su questo gadget rimangono sconosciuti.

La compagnia di Pete Lau non ha rivelato alcuna tempistica per la disponibilità di questo nuovo devicre audio nel mercato globale, ma è stato suggerito che il dispositivo potrebbe essere lanciato in Europa alla fine di questo mese, ovvero a dicembre. Inoltre, i membri avranno anche la possibilità di acquistare uno smartwatch OnePlus Watch Cobalt Limited Edition.

Sulla base delle informazioni disponibili finora, la società potrebbe riferirsi alle future TWS OP Buds Z2, le eredi delle OnePlus Buds Z. Sono state lanciate per la prima volta in Cina un paio di mesi fa e godono del supporto per l'ANC, il Dolby Atmos e dispongono di una durata della batteria fino a 38 ore con una singola carica.