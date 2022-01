OnePlus: il tablet è stato rinviato, di nuovo

OnePlus potrebbe aver posticipato (ancora una volta) il debutto del suo primo tablet a data da destinarsi. Di fatto, negli ultimi due anni, il colosso cinese si è posizionato con successo come un'azienda in grado di produrre non solo telefoni, ma anche una varietà di dispositivi, tra cui smart TV, auricolari e molto altro ancora. Se si deve dar credito alle indiscrezioni emerse in rete, l'azienda diversificherà ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti entrando in un nuovo territorio. Si dice infatti, che stia sviluppando un tablet e un pieghevole.

OnePlus: cosa sappiamo del tablet in arrivo?

Sebbene il presunto foldable non arriverà prima del 2023, si dice che il tablet sarebbe potuto diventare ufficiale nella prima metà del 2022. Ora, secondo l'affidabile informatore indiano Yogesh Brar, la società potrebbe aver cambiato idea e pare che abbia deciso di posticipare il lancio del suo nuovo tablet alla seconda metà del 2022. L'informatore non ha condiviso dettagli sul motivo per cui l'azienda tecnologica di Shenzhen ha spinto il lancio, e non ha condiviso nulla relativo alla data di lancio esatta.

Nel frattempo, la casa madre di OnePlus, OPPO, rilascerà un nuovo tablet quest'anno. A differenza della prima, quest'ultima dovrebbe lanciare il tablet nella prima metà dell'anno corrente. Siamo entusiasti di vedere se entrambi i nuovi gadget presenteranno lo stesso design, proprio come i loro smartphone.

Vale la pena notare che poiché il nuovo gadget è nelle prime fasi di sviluppo, non vi è alcuna garanzia del fatto che OnePlus non lo posticiperà ulteriormente. In ogni caso, vi terremo aggiornati, quindi vi invitiamo a restare connessi con noi.