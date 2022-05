OnePlus: ha senso acquistare un top di gamma di due anni fa? (-440€)

Da poche settimane il colosso cinese di Pete Lau ha tolto i veli al nuovissimo OnePlus 10 Pro 5G, un dispositivo super intrigante proposto ad un prezzo concorrenziale rispetto ai competitor. Parliamo di 999,00€ di listino per un’ammiraglia con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e schermo LTPO di seconda generazione super risoluto e fluido da impazzire. Qualcuno potrebbe domandarsi però: ha senso comprare – nel 2022 – un top di gamma del 2020, ovvero il OnePlus 8 Pro?

Secondo noi sì, anche perché si trova oggi ad un prezzo strepitoso, con spedizione gratuita e consegna immediata. Fra le tante funzionalità pazzesche di cui dispone questo telefono, abbiamo un processore octa-core potentissimo che, ancora oggi, è una delle migliori piattaforme sul mercato. Ha uno schermo pazzesco per il gaming e per la vita quotidiana, è potente, ha tantissime fotocamere, memorie capiente e RAM da 12 GB. Impossibile non apprezzarlo.

OnePlus 8 Pro: conviene comprarlo?

Se volete poi, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis di Amazon. Quanto costa? Solo 579,99€. Vale la pena? Assolutamente sì e se si desidera un prodotto unico e non ci vuole un entry level o uno dei tanti mediogamma che ci sono sul mercato, questa è una soluzione molto, molto intrigante.

Ha uno schermo da 6,78 pollici 3D con refresh rate da 120 Hz AMOLED super risoluto, 12 GB di memoria RAM, 256 GB di spazio interno, è compatibile con Amazon Alexa e con Google Assistant, c’è la ricarica wireless veloce e quattro fotocamere sulla back cover. Anteriormente poi, c’è una selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni. I bordi sono curvi e donano al dispositivo un look premium dal primo sguardo. Lo potete comprare in verde, in blu o in nero. Non manca poi la main camera da 48 Megapixel che assicura scatti unici in ogni situazione. Solo 579,99€ al posto di 1019,00€, ma siate veloci.