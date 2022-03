OnePlus: come funziona la fast charge da 150W?

Proprio di recente, OPPO e Realme hanno svelato una tecnologia di ricarica rapida da ben 120W; tuttavia, non abbiamo mai visto un terminale dell'OEM cinese OnePlus, anch'esso facente parte dei BBK Electronics, con una feature simile.

Non di meno, sul mercato sono arrivati solo device che dispongono della fast charge cablata da 80W, coadiuvati dalla wireless charging da 50W. Si dice però che presto, arriverà un flagship killer di OnePlus con la tecnologia da 150W svelata dalla casa madre durante il MWC2022.

OnePlus con fast charge da 150W: è tutto oro quel che luccica?

Stando a quanto si legge, il sistema di ricarica di nuova generazione permetterà ai telefoni di passare dallo 0 al 100% di energia in meno di un quarto d'ora: un vero record. Tuttavia, questo vale soltanto per le batterie da 4500 mAh,

Facciamo il punto: questa sarà una tecnologia incredibilmente potente, anche se i primi test non sembrano far fronte alle reali necessità dei consumatori. Inoltre, sembra che non sia poi così performante come la controparte Xiaomi da 120W. Grazie al Surge P1, chipset specifico dell'OEM cinese per il suo flagship Xiaomi 12 Pro, si ha una carica completa di una cella energetica da 4600 mAh in 18 minuti. Il rapporto quindi con la fast charge da 150W è poco vantaggioso, per OnePlus.

Se poi pensate che la tecnologia da 80W è altresì buona, visto che consente ricariche da 0 a 100 in 32 minuti, capirete bene che ci troviamo di fronte ad una buona mossa di marketing, piuttosto che ad una tecnologia realmente innovativa.

Facciamo un ulteriore paragone: la batteria dell'iQOOO 9 si ricarica in 19 minuti (4700 mAh con fast charge da 120W).

A riferire questi dati ci ha pensato un blogger sul web che ha fatto un'ulteriore analisi anche sullo stato di salute delle batterie. Ad ogni modo, si tratta di mere speculazioni, in quanto nessun prodotto commerciale di OnePlus è arrivato sul mercato con questa funzionalità. Non appena sarà disponibile, trarremo tutte le conclusioni del caso.