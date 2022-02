OnePlus: cambio di strategia dopo l'integrazione con OPPO

OPPO e OnePlus hanno annunciato una fusione qualche mese fa. Infatti, quest'ultimo è ora ufficialmente un sub-brand del primo. Inizialmente, la fusione significava l'unificazione degli sviluppatori di software in un unico team, mentre ora non c'è dubbio che le soluzioni hardware verranno create anche da un unico gruppo di persone.

OnePlus registra dei nuovi marchi

La fusione porterà a un ampliamento della lineup di OnePlus, dove dovrebbero apparire più dispositivi di fascia media, e un firmware unificato sostituirà la shell originale, che potrebbe cambiare la denominazione in H2OOS. A riflettere la nuova strategia di sviluppo del marchio troviamo l'assenza del rilascio del fantomatico OP 9T e il debutto anticipato di OP 10 Pro.

🤣 OnePlus files interesting trademarks pic.twitter.com/b9ihBM1cdg — Mukul Sharma (@stufflistings) January 31, 2022

Si scopre che l'ammiraglia di base di OnePlus 10 non debutterà quest'anno e l'azienda potrebbe introdurre sul mercato OnePlus 10 Ultra, che assumerà il titolo di super ammiraglia. Tra le trasformazioni si annovera anche l'emergere di nuovi brand, dove il nome è legato ai numeri: Two Plus, Six Plus e Eight Plus. Per qualche ragione a lei nota, la società ha ignorato i numeri dispari e ha scommesso solo su quelli pari.

Non è chiaro per quali linee di prodotto l'azienda abbia registrato i nuovi nomi. Che si tratti di smartphone o di altri gadget intelligenti, non ci sono informazioni in merito.

Negli ultimi anni, la società si è costruita una reputazione per la fornitura di smartphone di punta ad un prezzo accessibile. Per questo, i terminali dell'azienda sono stati sempre chiamati “flagship killer“. Gli smartphone OnePlus sono cresciuti di prezzo nel tempo, eguagliando questo indicatore con i prodotti di punta di altri produttori. Tuttavia, ora sembra che il marchio abbia intenzione di tornare alle sue radici. Speriamo bene.