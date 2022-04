OnePlus Ace e 10R sono lo stesso telefono: arriva la conferma

Secondo quanto si apprende, ora abbiamo la conferma ufficiale: OnePlus Ace e OnePlus 10R dovrebbe essere il medesimo smartphone proposto per due mercati differenti.

Oramai su questi due modelli ne abbiamo lette davvero tante: tutti i dettagli sono già stati rivelati e abbiamo letto notizie di ogni genere sui terminali. Il lancio ddi Ace è previsto per il 21 aprile in Cina e il debutto del 10R invece, è prefissato per il 28 aprile in India. Ad oggi non si hanno informazioni sull'eventuale distribuzione europea. Ora però, un rumor controcorrente ci fa ben sperare: Ace arriverà solo in Asia, 10R invece, anche da noi. Finalmente.

OnePlus Ace/10R: le caratteristiche

Come detto, la società, sebbene abbia confermato che si tratta del medesimo device rivolto a due mercati differenti, ha anche detto che i due telefoni non verranno lanciati nello stesso giorno. Il primo arriverà in Cina il 21 aprile, il secondo invece, in India (e nel resto del pianeta), il 28 aprile.

Fra le altre cose, la compagnia di Pete Lau intende lanciare anche Nord CE 2 Lite e Nord Buds, le prime cuffiette TWS della line-up economica della società.

Le modifiche ai due flaship killer sono poche. Ad esempio, avranno entrambi un SoC MediaTek Dimensity 8100, ma il 10R avrà l'iterazione “Max” dello stesso. Non sappiamo quale sia la divergenza fra i due però.

Il prodotto “Global” avrà uno schermo AMOLED E4 da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120Hz e HDR10+. Ci saranno 12 GB di storage LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1.

Anteriormente, ci sarà una tripla camera composta da un sensore principale da 50 Mega, mentre anteriormente vedremo la presenza di uno snapper selfie da 16 Mpx.

Come detto in passato più volte, i telefoni dovrebbero contenere una cella energetica da 4500 mAh con fast charge SuperVOOC da 150W al seguito: questa tecnologia permetterà al device di caricarsi completamente, da 0 al 100%, in soli 17 minuti.