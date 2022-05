OnePlus Ace Racing: ecco quale sarà il suo design

In queste ore è spuntata online la data di lancio del nuovissimo OnePlus Ace Racing Edition, il dispositivo entry level più interessante del momento. Sono trapelati anche dei render ufficiali che ci mostrano come sarà il suo design.

Sappiamo che questo smartphone è già disponibile per i preordini in Cina attraverso l’OPPO Mall e il portale cinese JD.com. Questo dispositivo verrà svelato ufficialmente il prossimo 17 maggio. Sarà una versione speciale del primo OnePlus Ace uscito poche settimane or sono in terra natale.

OnePlus Ace Racing Edition: cosa sappiamo?

Il moniker commerciale del telefono è OnePlus Ace Racing Edition e ha il numero di modello PGZ110; queste informazioni le apprendiamo dal portale cinese TENAA. In poche parole, adsso possiamo venire a conoscenza di tutte le specifiche tecniche e caratteristiche dello smartphone in questione.

Presenterà un pannello LCD IPS da 6,59″ con risoluzione FullHD+ e il fingerprint sarà allocato sul frame laterale. Non ci sarà lo slider per il silenzioso, a quanto pare.

Posteriormente troveremo un modulo fotografico quadrato con camera principale da 64 Mega unita ad una lente ultra wide da 8 Mpx e ad un sensore da 2 Mpx. Anteriormente invece, ci sarà la selfiecam da 16 Mpx.

Sotto la scocca sarà presente poi un processore octa-core con frequenza massima da 2,85 GHz e 12 GB di memoria RAM. Lo storage disponibile invece sarà di 256 GB e il tutto sarà basato su Android 12 e ColorOS al seguito. La batteria invece, sarà da 5000 mAh.

I pià attenti di voi lo avranno notato: le caratteristiche di questo gadget sono identiche a quelle di OPPO K10 5G; in poche parole, lo smartphone di OnePlus potrebbe essere – semplicemente – un rebrand del primo. Sarà commercializzato in blu e grigio.

