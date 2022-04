OnePlus Ace: tutto quello che c'è da sapere

Secondo quanto dichiarato dal noto leaker Digital Chat Station, OnePlus ha intenzione di lanciare una nuova linea di smartphone di punta ad un prezzo accessibile. Dovrebbe trattarsi della famigerata famiglia “Ace“; se ricordate, OPPO in passato ha usato questo moniker per qualche device all'interno della gamma Reno.

Ora, tramite un post su Weibo, veniamo a conoscenza del fatto che l'OEM cinese di Pete Lau lancerà il suo primo OnePlus Ace: ma cosa sappiamo di questo smartphone? Da un poster emerso in rete notiamo il comparto fotografico composto da tre sensori e un design inedito.

OnePlus Ace: facciamo il punto

Praticamente, notiamo un design “non nuovo” per i terminali del gruppo BBK Electronics. Pensiamo ai vari OPPO, ad esempio. Ora, la nuova ammiraglia low cost è stata spoilerata da Amazon India e si dice che arriverà nel paese con il nome OnePlius 10R. Al contrario, in Cina, si chiamerà Ace. Tutto questo complica – non di poco – le cose.

Ad oggi, si nota un design familiare e un software identico a quello dei fratelli di OPPO e Realme. Proprio su quest'ultimo brand, dobbiamo segnalare una cosa: Ace è identico, in tutto e per tutto, al realme GT 3 Neo. Non di meno, avrà anche la ColorOS, una skin quasi identica alla Realme UI.

Il display di questo smartphone dovrebbe essere un pannello AMOLED FullHD+ da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz. Il telefono ha un foro per la selfiecam al centro e sotto il cofano invece, un processore MediaTek Dimensity 8100 con 12 GB di RAM e memoria UFS 3.1.

C'è un modulo fotografico composto da tre sensori con snapper principale da 50 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega. Per i selfie c'è uno snapper da 16 mega.

OnePlus 10R/ Ace riceverà la fast charge cablata da 120W con la batteria da 4500 mAh. Secondo altre informazioni emerse in rete, questo flagship potrebbe presentare anche una versione con batteria da 5000 mAh con ricarica da 80W. Il debutto del telefono è previsto per il 28 aprile.