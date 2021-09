OnePlus 9T non si farà, parola di Pete Lau (UFFICIALE)

Ora è ufficiale, purtroppo: non ci sarà alcun OnePlus 9T o 9T Pro nelle prossime settimane. Per la prima volta dopo anni, l'azienda ha deciso di non rilasciare una gamma T dei suoi flagship annuali.

A partire da OnePlus 3T, l'OEM cinese di Pete Lau ha reso una tradizione l'annuncio di una variante T dei suoi telefoni di punta. Ci dispiace deludere tutti coloro che si aspettano il rilascio di OnePlus 9T o 9T Pro. La società ha confermato ufficialmente che nessun telefono di questo tipo verrà presentato quest'anno.

Le informazioni sono state confermate dal CEO in persona in una conferenza stampa che descrive in dettaglio i suoi piani per il futuro. La fonte riporta che il dirigente ha aggiunto che, mentre non ci saranno varianti T di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ci saranno altre nuove line-up.

Una fuga di notiia ha rivelato ad agosto che la società avrebbe presentato la variante T del OnePlus 9R. La fonte ha anche affermato che ci saranno anche due nuovi prodotti della serie Nord. Si dice che OP 9 RT sia programmato per il rilascio il prossimo 15 ottobre.

Le presunte specifiche del suddetto device menzionano un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una versione con bin più alto del chipset Snapdragon 870 che alimenta il modello da cui deriva, una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP, una batteria da 4500 mAh. e supporto per la ricarica rapida da 65 W. Dovrebbe anche avere uno scanner di impronte digitali in-display

È stato anche riferito che verrà lanciato con OxygenOS 12 basato su Android 12 pronto all'uso. La nuova versione della UI del marchio includerà nuove funzionalità come un'interfaccia utente ridisegnata, finestre mobili, impostazioni di privacy migliorate, un archivio di temi e una cassaforte digitale per l'archiviazione di dati sensibili.