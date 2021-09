Il nuovo flagship killer OnePlus 9 RT è appena stato certificato presso l'ente cinese 3C; il lancio previsto è per ottobre, stando a quanto emerge online.

OnePlus 9 RT: arriverà il prossimo mese, ma in quali mercati?

Secondo quanto riferito, l'OEM di Pete Lau sta lavorando allo smartphone OnePlus 9 RT, che si dice sia una versione migliorata dell'OP 9R che ha debuttato all'inizio di quest'anno. Il telefono dovrebbe arrivare in mercati come quello indiano e cinese ad ottobre. Dubitiamo che possa approdare anche in Europa, ma staremo a vedere.

Il mese scorso, la presunta variante indiana del gadget in questione, avente numero di modello MT2111, è stata avvistata nel database del Bureau of Indian Standards (BIS). Ora, un telefono OnePlus con un numero di modello simile ha ottenuto la certificazione 3C in Cina.

La suddetta certificazione rivela che si tratta di un telefono 5G e che verrà spedito con un caricabatterie rapido da 65 W. Una precedente indiscrezione di Android Central aveva affermato che il device avrebbe supportato la ricarica da 65 W, proprio come il “vecchio” modello.

Le fughe di notizie relative al device in questione hanno rivelato che sfoggerà un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il telefono sarà dotato di un'unità quad-camera con sensore principale 50 megapixel (Sony IMX766). La batteria dovrebbe essere una cella energetica da 4500 mAh. Si prevede che possa debuttare come il primo telefono dell'azienda con skin OxygenOS 12 basata su Android 12. Sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870.

Offrirà agli utenti fino a 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Si ipotizza che la presunta data di lancio sia il 15 ottobre 2021.

