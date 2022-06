OnePlus 9R può finalmente iniziare a testare le novità di OxygenOS 12

A stretto giro dall’inizio del test privato della OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro, il colosso cinese ha finalmente avviato il programma della beta pubblica della OxygenOS 12 per OnePlus 9R. Annunciato nei mercati asiatici qualche mese fa con a bordo Android 11, OnePlus sta finalmente iniziando a portare una ventata di aria fresca sul buon medio gamma presentando tutte le novità disponibili con Android 12.

Come sottolinea la compagnia la build è attualmente in fase di rilascio per tutti i device commercializzati in India, ma volendo è già possibile scaricarla manualmente ed effettuare il flash del firmware evitando così le lungaggini dovute alla propagazione dell’update per tutti i device compatibili.

Ecco il changelog che accompagna il ricco update in fase di rilascio:

Nuovo design Ottimizzazione delle icone nel desktop con nuove texture, effetti di luci e molto altro

Performance Introduzione di Quick launch, una funzione che riconosce le app che usi più frequentemente per darti modo di avviarle in meno tempo Introduzione di un nuovo diagramma circa l’utilizzo della batteria Ottimizzazione dell’algoritmo che controlla la luminosità automatica per renderlo più piacevole in molte condizioni di utilizzo

Modalità scura Introduzione di tre livelli di personalizzazione per la modalità scura della OxygenOS

Galleria Supporto a un nuovo layout della Galleria

Giochi Ottimizzazione dell’esperienza di gioco Introduzione di HyperBoost per stabilizzazione il frame rate dei giochi

Fotocamera Ottimizzazione della visualizzazione delle modalità di scatto nella menu bar Ottimizzazione dell’esperienza di zoom in/out durante la registrazione di video con la fotocamera posteriore



Queste sono solo alcune tra le più importanti novità che trovano posto all’interno della beta pubblica della OxygenOS 12 per il medio gamma di OnePlus. Restando in tema, vi segnaliamo che il buon medio gamma OnePlus Nord 2 5G è in forte sconto su Amazon a un prezzo mai visto prima.

