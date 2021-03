Ti avevamo già anticipato che OnePlus aveva in mente una sorpresa straordinaria per i suoi fan. Qualcosa di spettacolare, nel vero senso della parola, per mostrare al mondo di cosa sono capaci i nuovi OnePlus 9. Bene, il colosso cinese ha ricreato nel cielo di Londra il fenomeno del “Moonbow“, assai raro da vedere ad occhio nudo e quasi impossibile da fotografare da smartphone. Invece, i nuovi flagship della compagnia, sono riusciti a catturarlo.

I OnePlus 9 fotografano un Moonbow

Un fenomeno naturale parecchio raro, che si verifica quando la luce della Luna si rifrange attraverso le gocce d’acqua presenti nell’aria. Quello che ne deriva, è uno spettacolo mozzafiato.

OnePlus ha provato, con ottimi risultati, a simulare lo stesso fenomeno nel cielo di Londra per poi fotografarlo con i suoi nuovi flagship. Per riuscirci, sono stati proiettati fasci di luce ad alta potenza attraverso un muro di nebbia, durante la Luna piena e di fronte a Tower Bridge.

Grazie all’intervento di Hasselblad nell’ottimizzazione software della fotocamera di OnePlus 9 e 9 Pro, i device sono stati in grado di realizzare scatti di un panorama – anche definito arcobaleno lunare – che nemmeno l’occhio umano riuscirebbe a percepire.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, ha mostrato grande entusiasmo per il particolarissimo evento:

“I Moonbows sono belli e rari e danno a chi li vede l’opportunità di assistere a un vero fenomeno naturale. Collaborando con il produttore di fotocamere di fama mondiale Hasselblad per la creazione di OnePlus 9 Series, abbiamo offerto alle persone l’opportunità di catturare il mondo con colori belli e naturali – mostrando i loro i veri colori – e di vincere anche la possibilità di viaggiare per il mondo.”

