OnePlus 9, 9 Pro e 9RT: in arrivo le patch di febbraio e bugfix

OnePlus ha avviato il rollout di un aggiornamento per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro che ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre OnePlus 9RT sta ricevendo un altro aggiornamento software pensato per migliorare l’esperienza di utilizzo del telefono. Partendo dai primi due smartphone di fascia alta, le ultime informazioni condivise in rete indicano che stanno ricevendo un aggiornamento alla OxygenOS C.46 contenente le patch di sicurezza di febbraio.

OnePlus 9, 9 Pro ricevono le patch di febbraio e non solo per il modello 9RT

Ma c’è di più: il changelog che accompagna l’update indica anche la presenza di altre correzioni e miglioramenti.

Sistema [Miglioramento] stabilità del sistema [Correzione] bug per la modalità Always-on-Display (AOD) [Correzione] bug che rendeva il display sfocato in alcuni scenari [Correzione] bug che causava il crash dell’applicazione Alexa [Aggiornamento] patch di sicurezza di febbraio 2022

Rete [Correzione] bug che non permetteva di utilizzare la rete 5G



Venendo poi a OnePlus 9RT, le ultime indicazioni pubblicate in rete indicano che il device sta ricevendo un nuovo aggiornamento software con la OxygenOS A.06 dal peso di 92.66 MB. L’update, che arriva a distanza di pochi giorni da quello piuttosto ricco di novità del 2 marzo, introduce una correzione per quanto riguarda le performance del sensore di prossimità.

Ecco il changelog completo relativo all’aggiornamento in fase di rilascio:

Sistema Ottimizzazione delle performance del sensore di prossimità per migliorare l’esperienza delle chiamate Miglioramento della stabilità generale del sistema



Come per ogni aggiornamento software rilasciato dal colosso cinese, i nuovi update per OnePlus 9, 9 Pro e 9RT saranno distribuiti in tutti i mercati supportati a partire dai prossimi giorni: la compagnia è solita “spingere” l’update solo dopo essersi accertata che non siano presenti bug che potrebbero compromettere la stabilità del sistema.

I più nerd, però, possono procedere fin da subito all’installazione manuale del firmware scaricando le varie patch.

