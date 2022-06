OnePlus 9 5G: prezzo TOP su Amazon, poche scorte

Se state cercando un dispositivo premium dal prezzo contenuto, abbiamo una soluzione per voi davvero strepitosa. Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in una promozione unica. Abbiamo scoperto che il OnePlus 9 5G, il flagship dello scorso anno del brand di Pete Lau, si porta a casa a soli 626,00€ al posto di 719,00€. Capite bene che il risparmio sul prezzo originale è del 13% e questo è, ancora oggi, uno dei migliori device che si possano trovare in circolazione.

Ricordiamo anche che il telefono viene venduto e spedito da Amazon stessa e questo significa che vi permetterà di usufruire di una serie di vantaggi. In primo luogo citiamo le spedizioni gratuite, ma non tralasciamo la garanzia per due anni e l’assistenza sette giorni su sette. Infine, grazie ai vantaggi di CreditLine di Cofidis, lo acquistate ora ma lo pagate in comode rate senza busta paga.

OnePlus 9 5G: perché acquistarlo?

La versione in sconto è quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; questo vuol dire che il flagship sarà veloce, puntuale, preciso e con tanto spazio per l’installazione delle vostre app preferite.

Il processore Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G assicura prestazioni uniche che, abbinate al software OxygenOS basato su Android, farà sì che lo smartphone sia una scheggia in ogni sua operazione.

Lo schermo AMOLED Fluid da 6,55 pollici ha il refresh rate da 120 Hz, c’è una fotocamera principale da 50 Megapixel che permette di girare video in Hyperlapse 8K, ma anche riprese ultrawide grazie alla camera da 50 Mega. Completa la dotazione un’ottica da 50 Mpx monocromatica. Il comparto fotografico viene coadiuvato da un software realizzato da Hasselblad.

Infine, la batteria da 4500 mAh assicura ore di autonomia e c’è la Warp Charge da 65T: dall’1 al 100% in soli 29 minuti.

Cosa aspettate? A 626,00€ è un top di gamma da prendere al volo e ha anche un design meraviglioso, elegante e premium fin dal primo sguardo.

