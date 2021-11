OnePlus 8: arriva la prima Beta di Android 12

Il programma beta di Android 12 per la serie di flagship del 2020 di Pete Lau, la line-up OnePlus 8, è appena arrivato, ma c'è un problema, a quanto pare.

OnePlus 8: la Closed Beta di Android 12 è qui, ma c'è un problema

Android 12 è arrivato su Google Pixel il mese scorso e anche altri OEM stanno correndo per aggiornare le loro offerte di smartphone allo stesso modo. I flagship di diversi brand sono stati veloci a ottenere build beta della versione Android quest'anno: la serie OnePlus 9, ad esempio, l'ha ricevuta il mese scorso. Tuttavia, non c'è stata alcuna parola su Android 12 per la serie OnePlus 8, ma ora pare che le cose stiano cambiando.

OnePlus ha lanciato il programma beta di Android 12 per OP 8, OP 8 Pro e OP 8T con la promessa di offrire regali anche agli utenti che partecipano e aiutano di più. Ma c'è un problema. Il programma è un closed beta test (CBT) a breve termine in cui i partecipanti dovranno firmare un accordo di non divulgazione. Inoltre, saranno invitate solo 400 persone in totale, con 200 per i test sull'8T e 200 per l'8 e l'8 Pro.

Per partecipare occore soddisfare i seguenti requisiti:

Star utilizzando un dispositivo OP serie 8 o OP 8T;

Essere un membro attivo della Community OnePlus;

Essere disposto a comunicare regolarmente e fornire feedback al team su Telegram.

La versione CBT non è la versione ufficiale, che è ancora in fase di sviluppo e test. Dopo l'aggiornamento alla versione CBT, bisogna essere pazienti e tollerare gli eventuali bug e rischi che possono derivare dall'instabilità del sistema stesso.

Tenete presente che le build da rilasciare tramite questo canale potrebbero essere altamente instabili dato lo stato iniziale di Android 12 per la serie OnePlus 8. Vale anche la pena notare che il programma a volte richiede il flashing pulito di alcune build, il che significa che sicuramente non può essere utilizzato come telefono principale nel quotidiano. L'azienda consiglia di eseguire di tanto in tanto il backup dei dati per evitare casi imprevisti.

E se state cercando un'esperienza Android 12 più stabile con OxygenOS 12, vi consigliamo di attendere l'inizio del programma open beta, che non dovrebbe richiedere molto tempo. Attenzione: non c'è alcuna garanzia che le build in questione siano completamente prive di bug.

