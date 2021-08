OnePlus 8 è in promozione su Amazon a soli 482,16€. Grazie al ribasso del 41% te lo porti a casa risparmiando circa 340 euro, il che è un affare senza precedenti. È vero, la spedizione è a pagamento ma con un costo inferiore ai 10€ rimane comunque un ottimo sconto.

Lo ricevi in pochissimo tempo a casa tua.

Uno smartphone che ha molto da offrirti: OnePlus 8

OnePlus 8 è uno smartphone veramente formidabile: in questa sua colorazione Gacial Green ti stupisce fin dal primo momento con un'estetica curata nei minimi dettagli. Il vero punto forte, tuttavia, lo ha all'interno grazie a una scheda tecnica d'eccellenza.

Con il suo display AMOLED ti godi applicazioni, video e contenuti in una risoluzione pazzesca. I colori così vividi risaltano all'occhio in tutto il pannello da 6,5 pollici. Praticamente avrai un piccolo cinema in mano.

Come processore non poteva mancare un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Sai cosa significa questo? Che puoi farci letteralmente tutto ciò che vuoi. Non manca una batteria d'eccezione che si alimenta con Warp Charge 30T, in poche parole torna operativo in soli 20 minuti.

Cos'altro potresti volere? Se stai pensando alla fotocamera non avere dubbi perché ne hai una tripla posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una frontale da 16 megapixel per selfie a regola d'arte. Esplora anche i paesaggi notturni con la magnifica modalità ottimizzata.

Questo smartphone supporta le connessioni 5G, è Dual SIM ed ha Amazon Alexa integrato.

Acquista subito il tuo OnePlus 8 su Amazon a soli 482,16€. Lo ordini e lo ricevi in qualche giorno a casa tua. Le spedizioni costano 8,99€ ma sono comunque un affare.

