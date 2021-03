Ufficiale: OnePlus ha aggiornato i suoi top di gamma del 2020, introducendo le nuove patch di sicurezza aggiornate a marzo 2021. Non di meno, sono presenti tantissime correzioni di sistema. Il changelog è davvero ricco, dateci un’occhiata.

OnePlus: cosa cambia con l’update della OxygenOS Beta?

Alcuni giorni fa, OnePlus ha lanciato un nuovo aggiornamento OxygenOS Open Beta per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T. Ora, tutti e tre questi telefoni hanno iniziato a ricevere un nuovo update stabile con patch di sicurezza aggiornate e una miriade di correzioni.

Ecco le build ufficiali:

OnePlus 8

IN: 11.0.5.5.IN21DA;

UE: 11.0.5.5.IN21BA;

NA: 11.0.5.5.IN21AA.

OnePlus 8 Pro

IN: 11.0.5.5.IN11DA;

UE: 11.0.5.5.IN11BA;

NA: 11.0.5.5.IN11AA.

OnePlus 8T

IN: 11.0.8.12.KB05DA;

UE: 11.0.8.12.KB05BA;

NA: 11.0.8.11.KB05AA.

L’ultimo aggiornamento di sistema per il trio viene fornito con un log delle modifiche identico ma con una differenza. Non di meno, ci sono correzioni per errori nella modifica del carattere personalizzato, problemi di interruzione del servizio di informazioni sulla schermata iniziale, problemi di arresto dello screenshot espanso, problemi di ritardo durante la riproduzione di video registrati da 4K CINE 60FPS, risoluzione di bug relativi al tocco che viene attivato in modo anomalo durante la digitazione e altro ancora.

OnePlus 8/8 Pro / 8T OxygenOS 11.0.5.5 / 11.0.8.11 / 11.0.8.12, ecco il changelog ufficiale:

Sistema

Ottimizzata la posizione dell’icona EMERGENZA nella schermata di blocco;

Migliorata la sensibilità ai gesti di navigazione durante la ricarica;

Risolto il problema di errore dopo aver cambiato il carattere personalizzato;

Fixato il problema per cui il servizio di informazioni sulla schermata iniziale poteva smettere di funzionare;

Assente il piccolo problema di probabilità relativo allo screenshot che portava al malfunzionamento della feature;

Risolto il problema della qualità della registrazione;

Fixato il bug dello sblocco del device con impronta digitale sbagliata;

Risolto il problema di errore durante la riattivazione dell’assistenza vocale nella schermata di blocco;

Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione 2021.03.

telecamera

Risolto il problema del ritardo durante la riproduzione di video registrati da 4K CINE 60FPS;

Risolto il problema per cui i file inviati da altri dispositivi di terze parti non potevano essere ricevuti (solo OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro).

Orologio

Risolto il problema per cui la sveglia poteva non suonare come programmato nei giorni feriali.

Il nuovo aggiornamento di sistema per la serie OnePlus 8 e OnePlus 8T viene distribuito lato server come qualsiasi altro aggiornamento OTA. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere ogni unità presente nel mondo.

