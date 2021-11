La gamma OnePlus 7 riceve un aggiornamento: ecco le novità

La serie OnePlus 7 riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre, segno che il colosso cinese non si è affatto dimenticato degli smartphone lanciati ormai più di due anni fa.

L'aggiornamento per OnePlus 7 porta le patch di ottobre

In un thread pubblicato sul forum ufficiale di OnePlus, l'azienda ha annunciato il rollout della OxygenOS 11.0.4.1 per gli smartphone OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Il changelog dell'aggiornamento, piuttosto striminzito, fa riferimento alla correzione di un fastidioso bug relativo alle notifiche delle chiamate in entrata e all'arrivo delle patch di sicurezza di ottobre 2021.

Ecco il changelog completo:

Sistema

Aggiornamento alle patch di sicurezza di ottobre 2021

Miglioramento della stabilità di sistema

Telefono

Corretto un bug relativo alle notifiche delle chiamate in entrata

Se da un lato è più che apprezzabile lo sforzo della compagnia che continua ad aggiornare uno smartphone con ormai qualche anno sulle spalle, dall'altro numerosi utenti continuano a lamentarsi di bug piuttosto importanti come il surriscaldamento dei telefoni, i lag alla interfaccia, l'audio delle notifiche troppo basso e la scarsa gestione dell'autonomia.

Come scaricare l'aggiornamento per OnePlus 7

Se disponete di uno degli smartphone OnePlus sopracitati, potete installare il nuovo aggiornamento firmware in due modi: attendere la notifica OTA oppure installare manualmente il firmware. In quest'ultimo caso, prima di scaricare le build disponibili ai link sottostanti, vi ricordiamo di effettuare il backup del vostro smartphone per evitare brutte sorprese.

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

