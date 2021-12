OnePlus rilascia le patch di novembre per questi vecchi device

OnePlus pubblica le patch di novembre per OnePlus 6 e OnePlus 6T, segno che l'azienda cinese ha ancora a cuore gli utenti rimasti ancorati a due smartphone con ormai diversi anni sulle spalle.

Il client OxygenOS 11.1.2.2 è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti muniti dei sopracitati smartphone; l'update arriva in seguito alla pubblicazione della versione 11.1.1.1 dello scorso settembre che introduceva le patch di sicurezza di settembre, appunto, con altri fix.

Le patch di novembre sbarcano su OnePlus 6 e OnePlus 6T

Con un peso di 384 MB, la nuova versione dell'OS di OnePlus ha come changelog l'introduzione delle patch di sicurezza di novembre 2021, una migliore stabilità di sistema e la correzione di bug noti. Considerando che gli smartphone hanno ormai diversi anni sulle spalle, è molto probabile che quello di oggi sia l'ultimo aggiornamento ufficiale rilasciato dall'azienda. Infatti, come da policy, OnePlus garantisce due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza; questo non è poi un gran problema per chi ama sporcarsi le mani e installare le numerose custom ROM presenti in circolazione.

Come da prassi l'aggiornamento alle patch di novembre viene rilasciato a scaglioni per valutare l'eventuale comparsa di bug non noti. Se possedete uno dei due smartphone OnePlus, potete controllare la disponibilità della nuova build di OxygenOS dal pannello degli aggiornamenti software.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 6 : tutti i prezzi

Chi cerca la miglior offerta attuale per un OnePlus 6 può imbattersi in un prezzo pari a 26,77€: è Amazon ad offrire attualmente la miglior opzione d'acquisto.

Di seguito tutte le offerte oggi accessibili