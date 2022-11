OnePlus: 4 aggiornamenti e 5 anni di patch di sicurezza dal 2023

Nel corso di un evento che si è tenuto recentemente in quel di Londra, OnePlus ha confermato il suo costante impegno finalizzato a migliorare l’esperienza d’uso fruibile con i suoi dispositivi.

In modo specifico, l’azienda ha parlato di 4 aggiornamenti principali per OxygenOS e ben 5 anni di patch di sicurezza sugli smartphone che verranno presentati ufficialmente a partire dal 2023.

Ancora più aggiornamenti e sicurezza per gli smartphone OnePlus dal 2023

OxygenOS 13.1, il cui lancio globale è previsto per la prima metà del 2023, offrirà numerosi miglioramenti nell’esperienza dell’utente. Una delle principali aree di interesse sarà la sicurezza, grazie ad una versione migliorata della funzione Private Safe ed all’introduzione di nuove funzioni per la privacy. L’aggiornamento riguarderà anche il miglioramento della salute e del benessere, che si riflette in una maggiore attenzione alle funzioni di accessibilità per gli utenti con disabilità. OnePlus ha anche annunciato che il team sta lavorando al futuro di OxygenOS. Gary Chen, Head of Software Products della società, ha dichiarato:

“Per OnePlus è fondamentale creare la miglior user experience possibile. Il nostro team software continuerà a portare avanti la filosofia volta a garantire agli utenti un prodotto sempre veloce, fluido ed affidabile. In futuro OxygenOS sarà più sicuro, stabile ed intelligente, capace di funzionare a livello globale grazie ad un migliore supporto per l’ecosistema di prodotti OnePlus ora in espansione.”

Durante l’evento, il team di OxygenOS ha anche illustrato le ottimizzazioni ed i miglioramenti introdotti in OxygenOS 13. Questi includono:

AI System Booster che, grazie a sistemi avanzati ed intelligenti di gestione della memoria, consente di sospendere più applicazioni contemporaneamente per passare da un servizio all’altro nel minor tempo possibile;

che, grazie a sistemi avanzati ed intelligenti di gestione della memoria, consente di sospendere più applicazioni contemporaneamente per passare da un servizio all’altro nel minor tempo possibile; Homeland Always on Display , un nuovo e dinamico AOD che si attiva in base ai cambiamenti di temperatura in real time e consente inoltre di visualizzare l’ora, la data, le notifiche, le chiamate perse ed altro ancora;

, un nuovo e dinamico AOD che si attiva in base ai cambiamenti di temperatura in real time e consente inoltre di visualizzare l’ora, la data, le notifiche, le chiamate perse ed altro ancora; Always on Display per Spotify , con miglioramenti che riguardano i colori, le dimensioni dei caratteri e lo stile delle icone; in futuro, la collaborazione tra OnePlus e Spotify si rafforzerà ulteriormente;

, con miglioramenti che riguardano i colori, le dimensioni dei caratteri e lo stile delle icone; in futuro, la collaborazione tra OnePlus e Spotify si rafforzerà ulteriormente; Il primo Spatial Audio sviluppato insieme a Google per una perfetta integrazione con Android e la migliore esperienza possibile con Dolby Atmos; garantito il supporto di contenuti multicanale e bicanale;

per una perfetta integrazione con Android e la migliore esperienza possibile con Dolby Atmos; garantito il supporto di contenuti multicanale e bicanale; Private Safe 2.0 che garantisce una condivisione dei dati sicura e protetta, con la possibilità di eseguire la mosaicatura delle informazioni private in screenshot da applicazioni come Facebook Messenger e WhatsApp;

che garantisce una condivisione dei dati sicura e protetta, con la possibilità di eseguire la mosaicatura delle informazioni private in screenshot da applicazioni come Facebook Messenger e WhatsApp; Design Aquamorphic, con colori più vivaci e neutri su OxygenOS 13 rispetto alla versione precedente e l’aggiunta di pulsanti con bordi chiari che ne migliorano l’intuitività e rendono ancora più rapide le singole operazioni.

Continuate a seguirci per restare sempre informati su tutte le prossime novità in dirittura d’arrivo sugli smartphone OnePlus.