OnePlus 13R è ora disponibile per l'acquisto anche da noi in Italia

L’azienda cinese ha appena annunciato la disponibilità in Europa del nuovo OnePlus 13R, che si aggiunge al modello base OnePlus 13, le cui vendite sono iniziate subito dopo la presentazione del 7 gennaio.

L’interesse per il nuovo 13R ha superato le aspettative, con i preordini che sono addirittura raddoppiati rispetto alla generazione precedente.

OnePlus 13R: caratteristiche tecniche e prezzo

Il cuore pulsante di OnePlus 13R è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5X e dalla super-veloce memoria UFS 4.0: il mix ideale per un’esperienza utente fluida, con multitasking senza interruzioni e passaggi immediati tra le diverse applicazioni.

OnePlus 13R non si limita alla potenza di elaborazione ma integra anche sofisticate funzionalità di intelligenza artificiale, già apprezzate nel modello top di gamma. Il sistema fotografico è composto da una tripla fotocamera dinamica, dove spicca il sensore principale con tecnologia Dual Exposure, in grado di scattare foto di alta qualità anche in situazioni di scarsa illuminazione o con soggetti in movimento. Grazie allo zoom in-sensor, si possono ottenere immagini nitide e ricche di dettagli anche con ingrandimenti superiori al 4x.

Lo schermo ProXDR da 6,78 pollici di OnePlus 13R, con risoluzione di 1,5k e refresh rate fino a 120 Hz, garantisce una visione nitida e fluida, ed è protetto da un robusto cristallo Corning Gorilla Glass 7i. Le tecnologie Aqua Touch 2.0 e Glove Touch migliorano la reattività del touchscreen, permettendo di utilizzarlo senza problemi anche con le mani bagnate o indossando i guanti. La batteria da 6.000 mAh è pensata per durare l’intera giornata e supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W.

OnePlus 13R è disponibile in Europa al prezzo di 769 euro nella versione 12 + 256 GB, sia sul sito OnePlus che su OPPO Store, oltre che presso altri rivenditori. Acquistando il 13R tramite il sito di OnePlus si può scegliere un accessorio in omaggio tra smartwatch, cuffie o cover, si ha diritto ad un bonus di 50 euro per la permuta e uno sconto del 10% per gli studenti. Su OPPO Store invece, OnePlus 13R è disponibile in abbinamento allo smartwatch ed al caricatore da 100W al prezzo di 770 euro.