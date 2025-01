OnePlus 13: super batteria e potenza senza compromessi (recensione)

Abbiamo avuto l’opportunità di testare OnePlus 13 per diverse settimane, prima del’unveil ufficiale avvenuto oggi. Sin dai primi giorni di utilizzo, il OnePlus 13 si è dimostrato uno smartphone all’altezza delle aspettative, anche di chi come me è un fan della prima ora del marchio. Non siamo difronte ad un dispositivo rivoluzionario nell’aspetto, anzi l’estetica è decisamente simile a OnePlus 12, ma si percepisce da subito come l’azienda abbia lavorato molto bene nel garantire un prodotto che fa dell’equilibrio tra design e prestazioni di altissimo livello il suo punto di forza principale. Ogni dettaglio, dalla costruzione robusta alla fluidità del sistema operativo, è pensato per offrire un’esperienza premium, come tradizione dei dispositivi OnePlus.

Design: eleganza e innovazione

Il design del OnePlus 13 è elegante e funzionale. La scocca posteriore è disponibile in tre varianti: Midnight Ocean con microfibra vegana, Arctic Dawn, quella che abbiamo avuto in prova, con un rivestimento in vetro satinato e Black Eclipse che ricorda il legno di rosa. La versione in microfibra vegana, in particolare, offre una sensazione al tatto premium ed è resistente a graffi e usura.

Con uno spessore di 8,5 mm e un peso di 210 g, il dispositivo è sorprendentemente maneggevole per un flagship di questa categoria. Inoltre, la certificazione IP68 e IP69 garantisce una protezione eccezionale contro polvere e acqua, rendendolo ideale per chi cerca uno smartphone robusto.

Pro: Materiali di alta qualità, design sottile e leggero, certificazione IP68/IP69.

Contro: La versione Arctic Dawn non ci ha convinto per nulla come colorazione, troppo simile ad una lapide di marmo.

Display: luminosità e colori eccellenti

Il display ProXDR QHD+ da 6,82 pollici è uno dei punti di forza del OnePlus 13. Con una luminosità massima di 4500 nit, è perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz garantisce un’esperienza fluida e adattiva, sia durante il gaming che nella navigazione quotidiana.

La tecnologia RadiantView migliora ulteriormente la visibilità in condizioni di luce intensa, mentre la certificazione TÜV Rheinland Eye Care 4.0 riduce l’affaticamento visivo. La modalità Aqua Touch 2.0 consente di utilizzare il touchscreen anche con le mani bagnate o con i guanti. Nei nostri test, anche guanti in lana piuttosto spessi hanno funzionato senza problemi.

Sul fronte della sicurezza, il OnePlus 13 integra un avanzato sistema di sblocco biometrico. Il riconoscimento facciale, basato su fotocamere da 32 MP in modalità 2D, è rapido e affidabile. A questo si aggiunge un sensore per le impronte digitali posizionato sotto il display OLED, che utilizza una tecnologia a ultrasuoni per una lettura accurata e veloce. Secondo l’azienda, il tempo di risposta del sensore è di soli 110 ms. Inoltre, la posizione del lettore è stata ottimizzata per garantire un accesso ancora più comodo e intuitivo.

Pro: Luminosità eccezionale, frequenza di aggiornamento adattiva, funzionalità avanzate come Aqua Touch 2.0.

Contro: I bordi leggermente curvi possono causare tocchi involontari.

Prestazioni: potenza pura

Equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Elite e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, il OnePlus 13 è un mostro di potenza. Durante le nostre prove, ha gestito senza problemi giochi intensivi, multitasking pesante e rendering di video (reel per Instragram). La tecnologia di raffreddamento Dual Cryo-Velocity VC si è rivelata efficace nel mantenere basse le temperature anche sotto stress prolungato.

Uno degli aspetti più rivoluzionari è la batteria da 6000 mAh, che utilizza una tecnologia innovativa al silicio-carbonio per offrire un’autonomia senza pari. Anche con un uso intensivo, il dispositivo ha superato la giornata intera, e con un uso moderato, si possono raggiungere tranquillamente i due giorni. La ricarica rapida 100W SUPERVOOC permette di passare da 0% a 100% in soli 36 minuti, mentre la ricarica wireless 50W AIRVOOC è un bonus gradito.

Il OnePlus 13 è dotato di un innovativo sistema di raffreddamento di seconda generazione, noto come Tiangong Cooling System, che utilizza una camera a vuoto in acciaio inossidabile e un doppio strato di grafite 2K. Nonostante la potenza elevata del processore Snapdragon 8 Elite, le emissioni di calore sono contenute: durante i nostri test abbiamo registrato temperature massime di 46 °C sotto carico.

Pro: Prestazioni top di gamma, batteria duratura con tecnologia innovativa, ricarica estremamente veloce.

Contro: La ricarica wireless richiede accessori dedicati.

Fotocamere: eccellenza fotografica

Il sistema fotografico del OnePlus 13, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, è composto da tre sensori da 50 MP. Il principale, un Sony LYT-808, offre una qualità d’immagine straordinaria, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’apertura f/1.6. La lente teleobiettivo con design Triprism garantisce un eccellente zoom ottico 3x, mentre l’ultra-grandangolare cattura scatti mozzafiato con un angolo di visione di 120°.

Funzionalità come Dual Exposure e Action Mode sono state un piacere da usare. Ho potuto catturare immagini nitide di soggetti in movimento senza alcuna sfocatura. Inoltre, la registrazione video in 4K Dolby Vision è perfetta per chi ama girare video di qualità cinematografica.

Tuttavia, durante i test, abbiamo notato che lo zoom digitale fino a 120x non è al livello di altri flagship concorrenti, risultando più utile per situazioni occasionali.

Fotocamera frontale

Il OnePlus 13 monta una fotocamera frontale da 32 MP, caratterizzata da messa a fuoco fissa e assenza di pixel binning. Sebbene questa configurazione non sia particolarmente avanzata, i selfie risultano complessivamente gradevoli, soprattutto in condizioni di buona illuminazione. È presente la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps, una funzionalità apprezzabile ma non innovativa.

Sistema fotografico posteriore

Sul retro, il OnePlus 13 offre un sistema a tripla fotocamera. Il sensore principale, come già detto in precedenza, è un Sony LYT-808 da 50 MP, con un formato da 1/1,4 pollici. Nonostante le dimensioni contenute del sensore, le immagini si distinguono per un’ottima gamma dinamica e una notevole nitidezza. La sfocatura ai bordi è minima, ma si osserva una leggera tendenza alla sovraesposizione. In condizioni di scarsa illuminazione, però, il dispositivo mostra qualche limite, con immagini spesso affette da un’eccessiva sfocatura.

Fotocamera ultra grandangolare

Il sensore ultra grandangolare, dotato anche di funzionalità macro, offre buone prestazioni. Le immagini catturate sono nitide e con una distorsione minima, rendendolo uno strumento versatile. Tuttavia, la lente da 15 mm è suscettibile ai riflessi in condizioni di forte controluce, motivo per cui è meglio evitarne l’uso in tali situazioni.

Zoom e teleobiettivo

Il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico fino a 3x offre risultati accettabili, ma leggermente inferiori rispetto al sensore principale. Grazie alla lente periscopica basata sul Sony LYT-600, è possibile ottenere dettagli convincenti fino a uno zoom di 6x. Tuttavia, con ingrandimenti superiori, le immagini tendono a diventare sfocate e poco naturali.

Registrazione video

Il OnePlus 13 supporta la registrazione video in 8K a 30 fps e in 4K a 60 fps, con compatibilità Dolby Vision. È disponibile anche una modalità slow motion a 1080p fino a 240 fps.

Pro: Fotocamere versatili e di alta qualità, modalità fotografiche avanzate, video in Dolby Vision.

Contro: Le prestazioni dello zoom digitale a 120x non sono paragonabili ai top di gamma con zoom più spinto.

Immagini

Software: OxygenOS 15

L’interfaccia OxygenOS 15, basata su Android 15, è leggera, fluida e ricca di funzionalità. Le nuove integrazioni di intelligenza artificiale come AI Detail Boost e Intelligent Search migliorano notevolmente l’esperienza utente. Durante l’utilizzo, ho apprezzato la velocità di apertura delle app e la navigazione senza lag.

Un aspetto distintivo è l’ottimizzazione delle risorse, che consente di liberare fino al 20% di spazio di archiviazione rispetto alle versioni precedenti del software. Inoltre, OnePlus promette 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza, offrendo una longevità superiore alla media.

Pro: Interfaccia intuitiva, ottimizzazione dello spazio, aggiornamenti garantiti a lungo termine.

Contro: Alcune funzionalità AI richiedono un po’ di apprendimento per essere sfruttate al meglio.

Conclusioni e prezzo di vendita

Il OnePlus 13 è un vero flagship che combina potenza, innovazione e stile. La batteria extra large, unita a un display di altissimo livello e ad un comprato fotocamere eccezionale, lo rendono uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Difficile non raccomandarlo a chi cerca il meglio in uno smartphone anche se c’è un grosso “neo", il prezzo.

In Italia, il OnePlus 13 parte da 1029 euro per la versione 12 GB + 256 GB e raggiunge i 1179 euro per la configurazione 16 GB + 512 GB. Un prezzo decisamente elevato ma che, verosimilmente, scenderà intorno agli 800 euro in poco tempo, rendendo questo dispositivo una eccellente alternativa ai flagship più blasonati.

Chi decide di acquistare il OnePlus 13 nella configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria su OnePlus.com avrà la possibilità di usufruire di uno sconto immediato di 100 € per un periodo limitato. In aggiunta, fino a esaurimento scorte, sarà possibile acquistare in bundle una selezione di accessori esclusivi OnePlus. Tra questi figurano l’altoparlante Bluetooth B&O Beosound Explore, lo smartwatch OnePlus Watch 2R, le cuffie OnePlus Buds Pro 3, il caricabatterie SuperVOOC da 120W e una cover magnetica.