OnePlus 13 Mini strizzerà l'occhio a chi ama gli smartphone potenti ma compatti

In un panorama mobile sempre più orientato verso schermi di grandi dimensioni, si fa strada l’indiscrezione di un nuovo smartphone compatto ad alte prestazioni firmato OnePlus.

Le voci, diffuse da un noto informatore cinese, suggeriscono il possibile arrivo di un modello denominato OnePlus 13 Mini o, in alternativa, OnePlus 13T.

La prospettiva è facilmente intuibile: dimensioni più ridotte rispetto al fratello maggiore, OnePlus 13, pur mantenendo una dotazione tecnica di prim’ordine.

OnePlus 13 Mini: cosa sappiamo al momento

Il cuore pulsante di OnePlus 13 Mini dovrebbe essere il recentissimo Snapdragon 8 Elite, il processore più potente di Qualcomm, pensato per garantire prestazioni al top senza compromessi.

Le anticipazioni non si fermano al processore. Per OnePlus 13 Mini si parla di uno schermo AMOLED LTPO da 6,31 pollici con risoluzione 1.5K, caratterizzato da una particolare curvatura “micro-quad”: in pratica, un vetro curvo sui quattro lati che si fonde con un display piatto. Anche il comparto fotografico si preannuncia di alto livello: una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony IMX906, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x. Il tutto racchiuso in un design elegante con cornice metallica e retro in vetro.

Su OnePlus 13 Mini non mancherebbe il sensore per le impronte digitali di tipo ottico, un elemento ormai standard negli smartphone contemporanei. Si delinea, però, un’interessante ipotesi: questo smartphone potrebbe in realtà essere un rebranding del chiacchierato OPPO Find X8 Mini, con specifiche molto simili. Ciononostante, l’informatore lascia intendere che potrebbero esserci delle differenze tra i due modelli, magari a livello di processore e per quanto riguarda le fotocamere. Infatti, OPPO Find X8 Mini potrebbe adottare il chip MediaTek Dimensity 9400 e dovrebbe essere presentato insieme all’atteso OPPO Find X8 Ultra.

Al momento non è dato sapere altro ma, come sempre, vi terremo informati circa le novità riguardanti il possibile debutto di OnePlus 13 Mini.