OnePlus 13, ecco la data del lancio globale: oltre allo smartphone c'è di più

OnePlus 13 è ormai prossimo al lancio globale, contando su specifiche tecniche all’avanguardia ed un perfetto equilibrio tra design moderno e prestazioni in grado di soddisfare ogni esigenza degli utenti.

Il grande evento sarà accompagnato da iniziative speciali, tra cui spicca una tappa italiana presso lo Spazio Gessi di Milano, fissata per il 9 gennaio alle 19:00: una ghiotta opportunità per testare con mano le potenzialità dell’ultimo smartphone OnePlus.

OnePlus 13: quando esce in Italia?

Dopo la presentazione ufficiale per il mercato cinese, avvenuta lo scorso ottobre, la nuova serie di OnePlus 13 debutterà nel resto del mondo il prossimo 7 gennaio, in compagnia di OnePlus Buds Pro 3.

Esteticamente, OnePlus 13 colpisce per l’eleganza del suo design, ispirato alla proporzione aurea e declinato in tre inedite colorazioni. Accanto al classico Black Eclipse troviamo il raffinato Arctic Dawn, con un rivestimento in vetro che resiste alle impronte digitali, e l’accattivante Midnight Ocean, che introduce una finitura in pelle vegana a microfibra, unendo stile e durabilità.

OnePlus 13 non è solo un piacere per gli occhi: lo smartphone può contare su tutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pensato per garantire fluidità e rapidità anche per le operazioni più impegnative. A rendere l’esperienza d’uso ancora più appagante ci pensa il display ProXDR con risoluzione 2K, luminosità fino a 4500 nit e frequenza d’aggiornamento dinamica da 1 Hz a 120 Hz.

Per quanto riguarda il software, OnePlus 13 arriverà con a bordo il sistema operativo OxygenOS 15, che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare i diversi ambiti di utilizzo. Ad affiancare lo smartphone, come detto, ci saranno gli auricolari OnePlus Buds Pro 3, caratterizzati da un design raffinato e funzionalità innovative come la traduzione in tempo reale basata sull’AI.

Il doppio lancio arriva in concomitanza con l’undicesimo anniversario di OnePlus: un’occasione perfetta per celebrare il percorso che ha reso questo brand un punto di riferimento per milioni di utenti.